Общество

Стоянку и пешеходную дорожку обустроили на улице Балтийской под Псковом

Благоустройство территории завершили на улице Балтийской в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Завершены работы по благоустройству общественной территории в деревне Борисовичи на улице Балтийской, 11б. В рамках реализации нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» подрядчики выполнили работы по обустройству автомобильной стоянки и пешеходной дорожки. Сдача объекта была запланирована на 18 апреля.

Данную территорию выбрали в рейтинговом голосовании для благоустройства общественных территорий в 2022 году.