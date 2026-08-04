Сотрудники псковского УФСИН передали Народному фронту очередную партию гуманитарной помощи

Сотрудники УФСИН России по Псковской области доставили в региональный штаб Народного фронта очередную партию гуманитарной помощи для российских военнослужащих, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В состав груза вошли 170 газовых баллонов, 11 пауэрбанков, четыре тепловые пушки, рации, инструменты, медикаменты, продукты длительного хранения и предметы первой необходимости. В ближайшее время все это отправят на передовую.

В благотворительной акции приняли участие все учреждения, подведомственные УФСИН России по Псковской области. Сотрудники уголовно-исполнительной системы на регулярной основе оказывают поддержку военнослужащим.

«Мы понимаем, как важна сейчас любая поддержка для наших бойцов. Каждый сотрудник УФСИН осознает свою ответственность перед теми, кто сегодня защищает Родину. Мы стараемся собрать именно то, что действительно нужно на передовой, чтобы ребята чувствовали нашу заботу и знали: мы с ними, мы рядом», — отметил представитель регионального ведомства Александр Матиеску.