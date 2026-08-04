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Делегация от Псковской области присоединилась к бизнес-миссии паркового сообщества

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Бизнес-миссия паркового сообщества прошла в Санкт-Петербурге со 2 по 4 августа. Мероприятие состоялось при содействии администрации Санкт-Петербурга и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Как сообщила Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» в своем канале в мессенджере Мах, Псковскую область представили глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков и заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Великие Луки Надежда Васильева.

Фотографии: Ассоциация «Совет муниципальных образований Псковской области» / Мах

В состав делегации вошли представители и члены Ассоциации парков России, руководители муниципальных образований, первые лица государственных и муниципальных учреждений, а также партнерских организаций, собственники и руководители ведущих российских компаний-производителей оборудования, материалов и техники для парковой отрасли и городского хозяйства.

В рамках программы состоялись осмотр парков и общественных пространств, в том числе благоустроенных в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и визиты на производства.

В рамках деловой программы в «Невской ратуше» рассматривались федеральные и региональные практики проекта ФКГС, вопросы формирования городской идентичности, создания в населенных пунктах центров притяжения и активного досуга населения.

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Пресс-портреты

Цветков Владимир Валерьевич

Цветков Владимир Валерьевич

Глава Дновского муниципального округа.

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