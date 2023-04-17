Общество

Экскурсия для детей прошла на швейной фабрике «Славянка» в Пскове

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов посетил производственную экскурсию на псковскую швейную фабрика «Славянка» с детьми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Швейная фабрика «Славянка» работает с 1945 года, на сегодняшний день это одно из крупнейших и стабильно работающих предприятий швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов. Мощность производственных объемов и качество продукции обеспечивают тысяча человек, задействованных в рабочем процессе.

Дети были впечатлены от прогулки по фабричным цехам, им удалось посмотреть весь производственный цикл изготовления одежды.

«Для меня важно, что это родное предприятие для профсоюза! Стопроцентное профсоюзное членство, белая зарплата, коллективный договор, серьёзный набор социальных гарантий. На предприятии функционирует своя библиотека, столовая, есть общежитие для работников и ещё много всего. Главное, конечно, люди - профессионалы, любящие своё дело! Отдельную благодарность выражаю особенному человеку, генеральному директору предприятия Елене Александровне Косенковой! Елена Александровна - человек с большим сердцем и широчайшей душой, и я горжусь тем, что имею честь работать с такой замечательной женщиной, человеком государственного масштаба!» - отметил Игорь Иванов.