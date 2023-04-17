Псковичам рассказали, как обжаловать сокращение медицинского работника

О том, как обжаловать сокращение медицинского работника, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.
«Я работаю медицинским работником, сейчас у нас происходит сокращение, могут ли меня сократит,ь так как я трудоустроилась в структурное подразделение последняя? Имею ли я право обжаловать это решение?» - поступил вопрос в адрес профсоюза работников здравоохранения СОЦПРОФ.
В организации отметили, что медицинский работник имеет право обжаловать сокращение. Кроме того, перед увольнением в связи с сокращением численности или штата организации, работодатель обязан будет учесть преимущественное право на оставление на работе. Преимущественное право на оставление на работе при увольнении в связи с сокращением численности или штата организации имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При одинаковой производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют следующие категории работников:
Согласно статье 352 ТК РФ, каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.
Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:
Согласно статье 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
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