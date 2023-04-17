Общество

Псковичам рассказали, как обжаловать сокращение медицинского работника

О том, как обжаловать сокращение медицинского работника, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.

«Я работаю медицинским работником, сейчас у нас происходит сокращение, могут ли меня сократит,ь так как я трудоустроилась в структурное подразделение последняя? Имею ли я право обжаловать это решение?» - поступил вопрос в адрес профсоюза работников здравоохранения СОЦПРОФ.

В организации отметили, что медицинский работник имеет право обжаловать сокращение. Кроме того, перед увольнением в связи с сокращением численности или штата организации, работодатель обязан будет учесть преимущественное право на оставление на работе. Преимущественное право на оставление на работе при увольнении в связи с сокращением численности или штата организации имеют работники с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При одинаковой производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют следующие категории работников:

семейные - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);

лица, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;

работники, повышающие свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы;

родитель, имеющий ребенка в возрасте до восемнадцати лет, в случае, если другой родитель призван на военную службу по мобилизации или проходит военную службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», либо заключил контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации;

иные категории работников в соответствии с коллективным договором.

Согласно статье 352 ТК РФ, каждый имеет право защищать свои трудовые права и свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Основными способами защиты трудовых прав и свобод являются:

самозащита работниками трудовых прав;

защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами;

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

судебная защита.

Согласно статье 179 ТК РФ при сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.

Всю необходимую информацию и консультации по защите ваших социально-трудовых прав можно получить на горячей линии от специалистов инспекции труда Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ по телефону: 8-812-572-10-85, 8-950-247-61-68.