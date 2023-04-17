Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
как юродивый Николка Псков спас
перерасчет платы за СОИ
Оазис здоровья под Псковом
Господин Рейтингомер
кто придет работать в больницы региона?
Топ учебных заведений
Оплата за ОДН с марта
построй дом своей мечты
«Псковэнергосбыт» показания дачникам
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 17.04.2023 15:580 Похожего на волка хищника обнаружили в Псковской области 19.04.2023 09:450 Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей 19.04.2023 09:150 Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку 19.04.2023 09:010 Российские IT-компании стали набирать гуманитариев для развития нейросетей 19.04.2023 08:380 Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы 19.04.2023 08:180 Новый циклон несёт в Европейскую Россию ухудшение погоды
 
 
 
Самое популярное 13.04.2023 07:410 В Пскове у водителя остановилось сердце прямо за рулём автомобиля 12.04.2023 12:422 Увеличенная грудь супруги стала предметом спора при разделе имущества семьи в Москве 13.04.2023 19:481 Молодого псковича нашли в лесу погибшим спустя две недели поисков 13.04.2023 15:500 Привокзальную площадь Пскова ждут преобразования 16.04.2023 23:540 Псковичка получит крупную сумму денег в качестве компенсации от «Что? Где? Когда?»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы

19.04.2023 08:38|ПсковКомментариев: 0

Четвёртый день Светлой (Пасхальной) седмицы отмечают православные христиане 19 апреля. 

Согласно церковному Уставу, на этой неделе полностью отменяется пост. Также сегодня совершается память ряда известных по именам христианских святых. Православные христиане при возможности стараются во все дни этой седмицы побывать в храмах, где продолжаются пасхальные богослужения. Алтарные врата в эти дни открыты, а вокруг церквей и монастырей совершаются торжественные крестные ходы, сообщает «Царьград».

В алтаре православных храмов до Светлой субботы пребывает освящённый за Пасхальной службой хлеб – артос, похожий на большую просфору. Этот хлеб будет раздробляться и раздаваться верующим в ближайший субботний день.

Сегодня за православными богослужениями прочитывается большой отрывок из Евангелия, завершением которого являются слова Спасителя, предрекающие то, что настанет момент, когда ученики увидят Господа во славе: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Согласно народному календарю сегодня отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в III веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в VI веке, сообщает calend.ru.

На Руси по дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню — подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблок — если, конечно, они сохранились до весны.

Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.

В Среду Светлой седмицы нельзя было обижать березы, яблони и яблоки — плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить, ломать, гнуть ветки, ругаться рядом с ними, мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.

В прошлом люди верили, что нельзя срывать цветы, если яблоня зацвела — это приведёт к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам — к скорому свиданию, большой любви, изменениям в семейной жизни к лучшему.

Женщинам, ожидающим ребенка, не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.

Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.

Нельзя носить одежду черного, синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток, хорошую прибыль.

Теги: #православие #народный календарь
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Надо ли всем горожанам принимать участие в субботниках?
В опросе приняло участие 89 человек
19.04.2023, 09:450 Ответственность за утилизацию упаковки хотят перенести на ее производителей 19.04.2023, 09:350 Артиллерийский снаряд времён войны нашли в Красногородске 19.04.2023, 09:260 10 фактов из жизни Вениамина Каверина 19.04.2023, 09:150 Школьным педагогам предлагают повысить базовую ставку
19.04.2023, 09:010 Российские IT-компании стали набирать гуманитариев для развития нейросетей 19.04.2023, 08:540 Садовый дом сгорел из-за аварийного режима электросети в Псковском районе 19.04.2023, 08:380 Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы 19.04.2023, 08:180 Новый циклон несёт в Европейскую Россию ухудшение погоды
19.04.2023, 08:100 Раскрыты уловки магазинов, которые заставляют покупать все подряд 19.04.2023, 07:520 Фундамент для блочно-модульных газовых котельных начали формировать в Кунье 19.04.2023, 07:350 «Михайловское» представляет в сети творчество петербуржца, влюблённого в псковские пушкинские места 19.04.2023, 07:170 Признаки передозировки витаминов назвала нутрициолог
19.04.2023, 06:580 Частным электросамокатам предложили присваивать номера 18.04.2023, 22:000 Авторскую экскурсию с посещением музея-квартиры Ленина проведут в Пскове 18.04.2023, 21:501 Об опасном использовании зубочисток рассказал стоматолог 18.04.2023, 21:400 Псковский пристав стал победителем чемпионата области по легкоатлетическому кроссу
18.04.2023, 21:300 Кукольный спектакль «Поклонилась Весна Кузнецу» покажут в Пскове 18.04.2023, 21:230 Псковичам рассказали, как обжаловать сокращение медицинского работника 18.04.2023, 21:203 Профсоюзы поддержат Михаила Ведерникова на выборах губернатора 18.04.2023, 21:130 До 19 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 19 апреля
18.04.2023, 21:100 Новый сезон проекта «Цифровой ликбез» запустили в России 18.04.2023, 21:030 Про спортсмена-водителя автобуса стругокрасненского филиала рассказали в «Псковпассажиравтотрансе» 18.04.2023, 21:020 Склон Святогорского монастыря очистили в Пушкиногорском районе 18.04.2023, 20:500 Кубок города по карате прошел в Великих Луках
18.04.2023, 20:420 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР. ВИДЕО 18.04.2023, 20:400 В Псковской области стартовала оценка проектов, реализованных на средства Фонда президентских грантов 18.04.2023, 20:300 Волонтеров-псковичей приглашают принять участие в донорской акции 18.04.2023, 20:200 Псковский омбудсмен встретился с председателем комиссии по безопасности Общественной палаты РФ
18.04.2023, 20:100 Выставка псковского художника Владимира Бердышева откроется в галерее «Цех» 18.04.2023, 20:000 Псковский облсовпроф просит продлить программу кешбэка на путевки в детские лагеря 18.04.2023, 19:500 Третьеклассники в новосибирской гимназии устроили протест и не вышли на занятия 18.04.2023, 19:500 О связи Софьи Ковалевской с космосом расскажут гостям мемориального музея-усадьбы
18.04.2023, 19:400 Жителей Псковской области приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел» 18.04.2023, 19:350 Тонувшего на территории рыбопитомника мужчину спасли в Великих Луках 18.04.2023, 19:300 В российском городе нашли труп новорожденной девочки в пакете 18.04.2023, 19:280 Число бюджетных мест в Великолукском медицинском колледже увеличили до 125
18.04.2023, 19:241 Экскурсия для детей прошла на швейной фабрике «Славянка» в Пскове 18.04.2023, 19:187 Губернатор смог выдержать на встрече с президентом правильную тональность — Виктор Остренко 18.04.2023, 19:130 Минздрав поддержал законопроект об ограничении права на оптовую продажу этанола 18.04.2023, 19:060 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 18 апреля
18.04.2023, 18:520 Благотворительная акция ко Дню защиты детей стартовала в Псковской области 18.04.2023, 18:350 Госдума одобрила поправку о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ 18.04.2023, 18:200 Фестиваль музыки и спорта Viki Fest прошел в Пскове 18.04.2023, 18:040 Юрий Сорокин передал оборудование для настольного тенниса Центру помощи детям Печорского района
18.04.2023, 18:000 Более 60% псковичек носят очки или контактные линзы - аналитики 18.04.2023, 17:580 Антон Минаков о новых проектах и инициативах ЛДПР в Псковской области 18.04.2023, 17:520 План праздничных первомайских мероприятий утвердили Пскове 18.04.2023, 17:451 Александр Борисов: Михаил Ведерников получил положительную оценку от президента
18.04.2023, 17:422 Миссис Великие Луки приняла участие в титульной фотосессии 18.04.2023, 17:400 Дороги перекроют в районах Псковской области для подготовки к Кубку России по ралли 18.04.2023, 17:330 Александр Козловский: Главное, что президент поддержал Михаила Ведерникова на выборах-2023 18.04.2023, 17:270 Стоянку и пешеходную дорожку обустроили на улице Балтийской под Псковом
18.04.2023, 17:180 Помогут ли целевые квоты сократить нехватку медиков? 18.04.2023, 17:111 Это знаковое событие в год выборов - Александр Котов о встрече губернатора с президентом 18.04.2023, 17:060 Замкомандующего объединенной группировкой в зоне СВО Теплинский останется командующим ВДВ 18.04.2023, 17:000 Из-за марафона в Пскове 23 апреля перекроют часть улиц и изменят маршруты автобусов
18.04.2023, 16:520 Член Общественного совета при ФСИН России посетил псковское управление ведомства 18.04.2023, 16:430 Юрий Сорокин: Мне нравится, чтобы везде был порядок 18.04.2023, 16:350 Дефицит медицинских кадров уменьшился в Псковской области 18.04.2023, 16:320 ВТБ фиксирует увеличение среднего срока ипотеки в России
18.04.2023, 16:230 «Гонки по вертикали»: встреча Путина и Ведерникова, старт губернаторских выборов и ожидание лидера ЛДПР 18.04.2023, 16:180 Первый иммерсивный музыкальный спектакль о Борисе Трояновском покажут в Пскове 18.04.2023, 16:110 Коммерческое помещение в центре Пскова продают за 7,5 млн рублей 18.04.2023, 16:020 Исполнители саундтреков к фильму «Отель Гранд Будапешт» выступят в Пскове
18.04.2023, 15:530 Юная псковичка победила на всероссийских соревнованиях по конному спорту 18.04.2023, 15:500 Торжественное открытие книжного форума «Русский Запад» состоялось в Пскове 18.04.2023, 15:450 Путин: Семьи псковских военных должны быть под особым контролем губернатора 18.04.2023, 15:410 Путин положительно оценил рост пассажиропотока в Псковской области
18.04.2023, 15:371 Четыре основные точки развития туризма в регионе назвал псковский губернатор 18.04.2023, 15:310 Михаил Ведерников поблагодарил президента за помощь в снижении госдолга региона 18.04.2023, 15:290 Голый прихожанин устроил погром в храме в центре Москвы 18.04.2023, 15:280 Псковская область справилась со всеми вызовами прошедшего года – Михаил Ведерников
18.04.2023, 15:250 «Кузница»: Месячник по благоустройству – на уборку все или только коммунальщики? ВИДЕО 18.04.2023, 15:240 Псковский губернатор рассказал Путину о планах особой экономической зоны «Моглино» 18.04.2023, 15:240 Встреча президента Владимира Путина с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. СТЕНОГРАММА 18.04.2023, 15:200 Опубликована афиша фестиваля живой музыки «Добрый рок 2023»
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru