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Названы вещи, которые запрещено делать в среду Светлой седмицы

Четвёртый день Светлой (Пасхальной) седмицы отмечают православные христиане 19 апреля.

Согласно церковному Уставу, на этой неделе полностью отменяется пост. Также сегодня совершается память ряда известных по именам христианских святых. Православные христиане при возможности стараются во все дни этой седмицы побывать в храмах, где продолжаются пасхальные богослужения. Алтарные врата в эти дни открыты, а вокруг церквей и монастырей совершаются торжественные крестные ходы, сообщает «Царьград».

В алтаре православных храмов до Светлой субботы пребывает освящённый за Пасхальной службой хлеб – артос, похожий на большую просфору. Этот хлеб будет раздробляться и раздаваться верующим в ближайший субботний день.

Сегодня за православными богослужениями прочитывается большой отрывок из Евангелия, завершением которого являются слова Спасителя, предрекающие то, что настанет момент, когда ученики увидят Господа во славе: «Истинно, истинно говорю вам: отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

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Согласно народному календарю сегодня отмечается Евтихий Тихий да Ерема Пролетный. Этот день получил название в честь двух святых — архиепископа Константинопольского Евтихия, жившего в III веке, и мученика Иеремия, погибшего за веру в VI веке, сообщает calend.ru.

На Руси по дню Евтихия и Еремы (Иеремия) судили об урожае хлеба. Для этого наблюдали за погодой; хорошей приметой было отсутствие ветра. Говорили: «Если Евтихий тихий — к урожаю ранних хлебов, а когда Ерема ветром бьет — колос собьет»; «Ерема Пролетный ярится, ветром грозится — яровые сеять не годится, семян не соберешь».

На Евтихия обычно зацветают яблони. В русском фольклоре они всегда были символом девичьей красоты и невинности, поэтому в свадебных песнях невесту часто сравнивают с деревом в цвету. В этот день нужно было уважить яблоню — подпереть ветки, чтобы они выдержали будущий урожай, покрасить ствол для защиты от вредных насекомых. Не грех было откушать и моченых яблок — если, конечно, они сохранились до весны.

Девушки выходили в яблоневый сад и искали первые цветы. Та, которая первой увидела яблоневый цвет, выйдет замуж по любви.

В Среду Светлой седмицы нельзя было обижать березы, яблони и яблоки — плохо с ними обращаться. Эти деревья нельзя рубить, ломать, гнуть ветки, ругаться рядом с ними, мусорить. Нельзя также кидать яблоки. Это все может привести к серьезным неурядицам и проблемам.

В прошлом люди верили, что нельзя срывать цветы, если яблоня зацвела — это приведёт к сложностям в любви. Но если цветок сам упал к ногам — к скорому свиданию, большой любви, изменениям в семейной жизни к лучшему.

Женщинам, ожидающим ребенка, не стоит ходить с распущенными волосами — к долгим родам.

Нельзя пересчитывать деньги и запасы — могут очень быстро закончиться.

Нельзя носить одежду черного, синего и зеленого цветов — к потере удачи. А вот коричневый цвет может привлечь к человеку достаток, хорошую прибыль.