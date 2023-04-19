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Общество

Псковские курсанты стали призерами всероссийской конференции «История Великой Победы»

19.04.2023 21:40|ПсковКомментариев: 0

Псковские курсанты показали лучшие результаты на всероссийской конференции «История Великой Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото: пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России

Кузбасский институт ФСИН России подвел итоги проведенных среди образовательных организаций высшего образования научных мероприятий «Марафон знаний», приуроченных к Году педагога и наставника. Среди научных мероприятий, в которых приняли участие курсанты Псковского филиала университета ФСИН России, – научно-практическая конференция «История Великой Победы», в рамках которой работали три секции:

  1. «Бессмертный полк»,
  2. «Пересмотр итогов Великой Отечественной войны и возрождение нацизма: конец XX – начало XXI века»,
  3. «Уголовно-исполнительная система в годы Великой Отечественной войны».

Курсант II курса Псковского филиала университета ФСИН России Елизавета Грищенкова одержала победу в секции «Пересмотр итогов Великой Отечественной войны», представив на конференцию научную работу «На кровавой реке». Псковский курсант II курса Полина Яковлева с работой «Фашистское подполье в XXI веке» заняла второе место в этой секции. Научный руководитель победителя и призера конференции – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Псковского филиала университета ФСИН России Роман Иваняков.

Курсант III курса Псковского филиала университета Юлия Маменченкова заняла третье место по итогам работы круглого стола «Теоретические, практические, правовые аспекты реализации охраны и конвоирования», который также проходил в рамках «Марафона знаний», научный руководитель – профессор кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе Олег Ковалев.

Теги: #курсанты #Академия ФСИН
Источник: Псковская Лента Новостей
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