Общество

«Главного врага» рыбаков назвали в псковском МЧС

Соблюдать правила безопасности на водоемах призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области.

«Каждый любитель рыбной ловли должен тщательно соблюдать элементарные правила безопасности. Помните, что алкоголь ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется за бортом в холодной воде, его шансы спастись будут минимальны», – рассказали в МЧС.

Любителям порыбачить на водоёме весной рекомендуют иметь при себе:

устойчивое плавсредство, на которое можно выбраться даже в мокрой одежде; мобильный телефон, с помощью которого в случае возникновения чрезвычайной ситуации можно вызвать службу спасения.

Во избежание несчастных случаев на воде специалисты напоминают о мерах предосторожности. Не рекомендуется выходить на водоем:

в ветреную погоду;

в нетрезвом состоянии;

на неисправном плавсредстве;

без спасательных средств (жилет, нагрудник и так далее);

в темное время суток.

Кроме того, сотрудники МЧС рекомендуют не перегружать своё плавсредство, а также поддерживать порядок, чтобы ничего не мешало. При возникновении нештатной ситуации необходимо позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефону вызова экстренных служб «112».