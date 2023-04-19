«Главного врага» рыбаков назвали в псковском МЧС

Соблюдать правила безопасности на водоемах призвали псковичей в ГУ МЧС России по Псковской области.
«Каждый любитель рыбной ловли должен тщательно соблюдать элементарные правила безопасности. Помните, что алкоголь ваш главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется за бортом в холодной воде, его шансы спастись будут минимальны», – рассказали в МЧС.
Любителям порыбачить на водоёме весной рекомендуют иметь при себе:
Во избежание несчастных случаев на воде специалисты напоминают о мерах предосторожности. Не рекомендуется выходить на водоем:
Кроме того, сотрудники МЧС рекомендуют не перегружать своё плавсредство, а также поддерживать порядок, чтобы ничего не мешало. При возникновении нештатной ситуации необходимо позвонить в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефону вызова экстренных служб «112».