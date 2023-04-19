Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском»

Научно-практическая конференция «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» сегодня, 20 апреля, начала работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта конференция — из числа ежегодно организуемых в Пушкинском заповеднике чтений, посвящённых проблемам сохранения, развития и бытования парков и садов в составе музеев-заповедников.
Парк в Тригорском на картине Инги Штань «Скамья Онегина» (1999)
Для «Михайловского», на территории которого расположены значительные по площади растительные комплексы, в том числе старинные парки с большим количеством как старовозрастных и мемориальных деревьев, так и других разнообразных насаждений, это непереоценимо важная работа, заметили в музее.
Как рассказала главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, нынешнюю конференцию назвали «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред».
В программу конференции «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» включены 12 докладов и сообщений от исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, из Полистовского государственного природного заповедника (расположен в Локнянском и Бежаницком районе).
Работа чтений рассчитана на два дня.