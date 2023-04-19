Общество

Пользу мхов и лишайников в парках обсуждают на конференции в «Михайловском»

Научно-практическая конференция «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» сегодня, 20 апреля, начала работу в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эта конференция — из числа ежегодно организуемых в Пушкинском заповеднике чтений, посвящённых проблемам сохранения, развития и бытования парков и садов в составе музеев-заповедников.

Парк в Тригорском на картине Инги Штань «Скамья Онегина» (1999)

Для «Михайловского», на территории которого расположены значительные по площади растительные комплексы, в том числе старинные парки с большим количеством как старовозрастных и мемориальных деревьев, так и других разнообразных насаждений, это непереоценимо важная работа, заметили в музее.

Как рассказала главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского заповедника Галина Пиврик, нынешнюю конференцию назвали «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред».

«Разговор на нашей встрече пойдёт о парковых "насельниках" исторических мемориальных парков, которые неспециалистам мало знакомы, — открывая работу конференции, отметила Галина Пиврик. — Наши посетители зачастую путают мхи и лишайники, не представляют, что водоросли могут находиться в симбиозе с древесными растениями, а грибы — не только то, что можно собрать в лесу и употребить в пищу. Да, эта тема не совсем привычна для наших конференций, однако гости музея задают нашим научным сотрудникам, экскурсоводам множество "ботанических" вопросов, а то и требуют объяснения, почему мы не ухаживаем за деревьями, которые "поросли лишаем" и так далее. И на это наши экскурсоводы не всегда могут дать научно обоснованные ответы. Мы полагаем, что материалы нашей конференции, которые будут опубликованы в одном из ближайших выпусков музейного сборника "Михайловская пушкиниана", им помогут».

В программу конференции «Подчиненные и сопутствующие семенным растениям компоненты парковых экосистем: благо или вред» включены 12 докладов и сообщений от исследователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Пушкинских Гор, из Полистовского государственного природного заповедника (расположен в Локнянском и Бежаницком районе).

Работа чтений рассчитана на два дня.