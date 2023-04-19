Общество

Подштаммом «Арктур» могут заразиться ранее переболевшие COVID-19 – вирусолог

Новый подштамм коронавируса «Арктур» имеет три новые мутации в S-белке, что может помочь патогену связываться с рецептором на клетке в организме человека.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что новые мутации (S:E180V, S:478R, S:486P) помогут «Арктуру» в отличие от его ближайшего родственника – другого подштамма «омикрона» – легче уклоняться от имеющегося у человека иммунитета, так как антитела, что ранее это связывание блокировали, теперь будут неэффективны, сообщает RuNews24.

Это означает, что те, кто не переболел ранее «омикроном», теперь еще более будут подвержены новому заражению, уточняет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что четыре случая заболевания коронавирусом «Арктур» зарегистрированы в России, отечественные тесты его выявляют.