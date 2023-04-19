Общество

Соревнования спасателей по ликвидации последствий ДТП прошли в Пскове

Межрегиональные соревнования спасателей по ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий прошли в Пскове сегодня, 20 апреля. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото и видео здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Лучшие команды МЧС продемонстрировали свое мастерство в аварийно-спасательных работах: деблокировании и оказании первой помощи пострадавшим.

«Все они большие профессионалы и все победители. Но опыт таких соревнований, безусловно, важен, потому что от быстроты реагирования, грамотности и слаженности команды спасателей зависят жизни людей», – отметил Борис Елкин.

В соревнованиях приняли участие 11 команд со всего Северо-Запада, более 50 участников.