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Общество

Знаки «Ворошиловский стрелок» вручили победителям турнира в Пскове

20.04.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

Знак «Ворошиловский стрелок» и навыки стрельбы получили юные псковичи-участники проекта «Ради жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в общественной организации многодетных семей «Дети - наше будущее».

Фото: ПОООМС «Дети - наше будущее»

В Псковском областном стрелково-спортивном центре ДОСААФ России прошло военно-прикладное мероприятие в память о событиях Великой Отечественной войны в рамках проекта «Ради жизни». Участниками мероприятия стали ученики псковских школ в возрасте от 13 до 18 лет. Под руководством опытных тренеров ребята освоили технику стрельбы из пневматической винтовки, познакомились с военным снаряжением.

Отличившиеся в стрельбе получили памятные исторические знаки ОСОАВИАХИМА «Ворошиловский стрелок».

«Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам и готовность к его защите. И проект "Ради жизни" имеет именно патриотическую направленность, ведь сейчас немало псковичей, в числе которых отцы участников проекта, находятся на передовой. Мы выбираем такие методы работы, которые интересны молодому поколению. Например "Штурмовая полоса" - это уникальное театрализованное упражнение, которое привлекает наглядностью и при этом развивает ловкость, быстроту реакции и другие качества», - отметила руководитель проекта, председатель ПОООМС «Дети - наше будущее» Светлана Петрова.

Во время турнира партнер проекта председатель ПРОО «Западный казачий резерв» Вадим Азарьев пообщался с участниками, рассказал исторические факты о значимых событиях Великой Отечественной войны и женщинах-снайперах.

Теги: #дети #стрельба
Источник: Псковская Лента Новостей
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