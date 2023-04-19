Общество

На ремонт здания великолукского горсуда готовы потратить более 160 млн рублей

Комплексный капитальный ремонт здания Великолукского городского суда планируют завершить до конца 2025 года. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 167 млн 588 тысяч 160 рубелей. Закупка осуществляется за счет средств из федерального бюджета.

Подрядчику предстоит провести комплексный капитальный ремонт здания Великолукского городского суда, в том числе демонтажные работы водосточных труб и их замену, ремонт фасада здания, замену полов, монтаж стен и перегородок, облицовку внутренней части здания и прочие работы.

Подрядную организацию определят в ходе электронного аукциона 12 мая. Работы необходимо выполнить до 25 декабря 2025 года.