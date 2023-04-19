Общество

Назван минимальный состав дачной аптечки

С наступлением тепла россияне начинают чаще выезжать за город. А чтобы отдых на природе был более безопасным, нужно иметь под рукой дачную аптечку. В первую очередь в нее следует положить солнцезащитное средство, пластырь и антигистаминный препарат, считает кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

«Весной обязательно должно быть в вашей аптечке средство от загара. Необходимо также иметь с собой антигистаминный препарат, который поможет при возникновении аллергической реакции на пыльцу или укус какого-нибудь насекомого. Пластырей побольше. Можно добавить зеленку и йод», – посоветовал Алексей Хухрев в интервью радио Sputnik.

Кроме того, в аптечке должно быть лекарство, помогающее облегчить состояние человека при отравлении, продолжил врач.

«В аптечке должно быть средство, которое поможет при отравлении. Если у человека началась рвота или диарея, ему необходимо восстановить электролиты в организме, иначе он очень быстро ослабеет. Для этого нужно давать ему соответствующий препарат, чтобы довезти до больницы», – пояснил Алексей Хухрев.

Что касается рецептурных лекарств, то их в дачной аптечке быть не должно, уверен врач.

«Не советую класть в дачную аптечку никаких антибиотиков. Подобные препараты должен врач по факту назначать. Сам человек не должен их покупать и принимать по собственному усмотрению. Препараты для нормализации пищеварения тоже назначаются индивидуально, подбираются для конкретного пациента. Еще не рекомендую покупать средства от укусов клещей или змей. В таких случаях надо сразу ехать к врачу, а не терять время на самолечени», – предупредил Алексей Хухрев.