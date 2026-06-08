Псковские приставы взыскали с предпринимателя 400 тысяч рублей за незаконный найм официанта

Суд в Ленинградской области оштрафовал индивидуального предпринимателя на 400 тысяч рублей за нарушение миграционного законодательства, которое было выявлено в ходе проверки заведения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, взыскать долг помогли приставы.

Поводом для судебного разбирательства стал факт привлечения к трудовой деятельности в качестве официанта гражданина Республики Узбекистан, который имел патент на работу, действительный исключительно на территории Московской области.

Таким образом, предпринимательница нарушила пункт 16 статьи 13.3 федерального закона №115-ФЗ, который запрещает иностранцам работать вне пределов субъекта РФ, где им выдан патент, а работодателям — привлекать их к такой деятельности. Свою вину 43-летняя женщина не признала, однако собранные в ходе административного расследования доказательства, включая протоколы полиции, показания свидетелей и документы на самого работника, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного постановления.

Суд квалифицировал действия предпринимательницы по части 4 статьи 18.15 КоАП РФ, отметив, что данное правонарушение, совершённое на территории Ленинградской области, влечёт наложение штрафа на юридических лиц в размере от 400 тысяч до миллиона рублей. При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств и смягчающие факторы, в связи с чем назначил штраф в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Поскольку добровольно уплачивать штраф предпринимательница не спешила, постановление суда было передано на исполнение в отделение судебных приставов Себежского и Пустошкинского районов.

Несмотря на то, что должница была надлежащим образом уведомлена о возложенных судом обязательствах, требование исполнительного документа в установленный законом срок исполнено не было. В связи с этим пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, составившего 23 тысячи рублей.

Применение штрафной санкции активизировало деятельность по исполнению решения суда. «Понимая, что дальше могут быть арестованы счета и имущество, должница оплатила штраф в размере 400 тысяч рублей. Денежные средства поступили на депозитный счет структурного подразделения, а исполнительное производство было окончено фактическим исполнением», — комментируют в ведомстве.