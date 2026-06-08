Профсоюзы СОЦПРОФ поддержали инициативу Минтруда о переобучении пенсионеров

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации призвало работодателей активнее заниматься переобучением и трудоустройством граждан пенсионного возраста. Об этом сообщила первый заместитель министра Ольга Баталина на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). При этом инициатива получила широкую поддержку экспертного и профсоюзного сообщества, сообщил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
По словам Ольги Баталиной, в условиях стареющего общества переобучение пожилых граждан представляет собой важный резерв для развития компаний. Трудовая активность пенсионеров помогает сохранять социальные связи, ощущение востребованности и поддерживать здоровье.
Сергей Вострецов отметил важность системного подхода к этому вопросу и подчеркнул ее современность:
Лидер объединения профсоюзов добавил, что работодатели должны видеть в пожилых специалистах не обузу, а надежных, ответственных и мотивированных сотрудников. По его словам, переобучение — это не разовая акция, а инвестиция в человеческий капитал.
Инициатива Минтруда прозвучала на фоне ПМЭФ-2026, где главной темой стал прагматичный диалог для стабильного будущего. Эксперты отмечают, что переобучение пенсионеров может стать одним из инструментов решения кадрового дефицита во многих отраслях — от промышленности и сельского хозяйства до сферы услуг и IT.
Профсоюзы СОЦПРОФ подчеркивают: успех этой политики во многом будет зависеть от тесного социального партнерства между государством, бизнесом и работниками. Такая комплексная работа позволит не только повысить занятость среди пожилых граждан, но и внести значимый вклад в развитие человеческого потенциала России.