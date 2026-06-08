Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на странице главы муниципалитета «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»
Глава муниципалитета добавил, что социальный работник часто становится для своих подопечных не только помощником, но и человеком, которого ждут, которому доверяют и с которым делятся самым сокровенным. И в этом — особая ценность такого труда.
«Спасибо вам за доброту, терпение, отзывчивость и большое сердце. За то, что дарите людям уверенность, что они не останутся один на один со своими трудностями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и как можно больше поводов для радости. Пусть добро, которое вы ежедневно отдаёте людям, обязательно возвращается к вам многократно», — поздравил Иван Белугин.
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