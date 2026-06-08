Глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником. Поздравление опубликовано на странице главы муниципалитета «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Иван Белугин / «ВКонтакте»

«Ваша работа — это не просто профессия. Это ежедневная забота о людях, которые нуждаются в поддержке, внимании и добром слове. За каждым вашим рабочим днем стоят человеческие судьбы, а за каждым добрым делом — искренняя готовность помочь тем, кому сейчас особенно непросто», — подчеркнул Иван Белугин.

Глава муниципалитета добавил, что социальный работник часто становится для своих подопечных не только помощником, но и человеком, которого ждут, которому доверяют и с которым делятся самым сокровенным. И в этом — особая ценность такого труда.

«Спасибо вам за доброту, терпение, отзывчивость и большое сердце. За то, что дарите людям уверенность, что они не останутся один на один со своими трудностями. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и как можно больше поводов для радости. Пусть добро, которое вы ежедневно отдаёте людям, обязательно возвращается к вам многократно», — поздравил Иван Белугин.