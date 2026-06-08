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Специалисты ПОКБ приняли участие в медицинской конференции в Сочи

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Заведующий рентгенохирургическим отделением филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы, врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Алексей Горин и врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению Данила Рыжков приняли участие в конференции Angiopicture-2026. Мероприятие в Сочи стало «эпицентром передовых идей» и дискуссий в области сосудистой хирургии, сообщили представители больницы в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

Программа конференции охватывала широкий спектр важнейших тем. Особое внимание было уделено эндоваскулярному лечению ишемического инсульта, сложным чрескожным коронарным вмешательствам, вопросам реваскуляризации при остром коронарном синдроме, эндоваскулярному лечению сосудистой патологии головного мозга, хирургии брахиоцефальных артерий и многим другим актуальным темам.

Мероприятие отличалось не только глубиной представленных докладов, но и активным дискуссионным форматом, уточнили в ПОКБ. Участники имели возможность погрузиться в «жаркие» дебаты, принять участие в дискуссионных клубах и круглых столах, а также в секциях, посвященных таким острым темам, как «За и против осложнения», «Атипичные вмешательства и доступы», «Редкая патология».

Не остались без внимания и насущные организационные, тарифные, юридические проблемы, а также вопросы финансирования. Специальные «Клубы по интересам» были площадкой для открытого обсуждения актуальных тем и обмена опытом.

«Участие в Angiopicture-2026 позволило наши специалистам быть в курсе последних достижений в области рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения. Полученные знания и опыт, несомненно, будут способствовать дальнейшему повышению качества медицинской помощи пациентам великолукского межрайонного филиала ПОКБ», — комментируют в больнице.
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