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Ливни накроют Псковскую область в ночь на 9 июня

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Ливни местами по Псковской области ожидаются с периода 17.00-20.00, с сохранением в течение ночи 9 июня, сообщает РСЧС. 

«Будьте внимательны и осторожны!» - призывают в РСЧС. 

Телефон вызова экстренных служб 112. 

В ГУ МЧС РФ по Псковской области призывают в ливень не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями. Также нужно быть внимательными и осторожными при движении на автотранспорте. Парковать машину стоит подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи. 

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