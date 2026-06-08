Ливни накроют Псковскую область в ночь на 9 июня

Ливни местами по Псковской области ожидаются с периода 17.00-20.00, с сохранением в течение ночи 9 июня, сообщает РСЧС.

«Будьте внимательны и осторожны!» - призывают в РСЧС.

Телефон вызова экстренных служб 112.

В ГУ МЧС РФ по Псковской области призывают в ливень не находиться рядом с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями. Также нужно быть внимательными и осторожными при движении на автотранспорте. Парковать машину стоит подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.