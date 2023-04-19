Общество

«Мощное оружие» в борьбе с холестерином назвал врач

Для того, чтобы сердечно-сосудистая система человека была здоровой, важно следить за уровнем холестерина. По словам врача, телеведущего Александра Мясникова, в первую очередь профилактикой образования холестериновых бляшек является пересмотр образа жизни и отказ от вредных привычек.

Немаловажную роль играет питание. Врач настаивает, что самым мощным оружием в борьбе с плохим холестерином являются орехи. Также он указал на полезные свойства красного клевера, особенно в антивозрастной медицине, пишет RuNews24.

Кроме того, специалист высказал сомнения относительно использования для очистки сосудов витаминных капельниц.

«Ложишься ли ты для чистки сосудов или для лечения гипертонии, или для укрепления сосудов головного мозга — это абсолютно порочная тактика», — отметил он.