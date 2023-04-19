Общество

Чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируют в Псковской области на выходных

Пятый (чрезвычайный) класс пожарной опасности прогнозируется на большей части Псковской области в предстоящие выходные. На территории региона установится бездождливая ветреная погода, что повышает риск возникновения ландшафтных и лесных пожаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по природным ресурсам и экологии региона.

Фото: комитет по природным ресурсам и экологии Псковской области

За истекшие сутки в лесном фонде Псковской области обнаружили и потушили четыре пожара (Великолукский, Порховский, Куньинский и Усвятский районы). Кроме того, было ликвидировано 10 угроз перехода ландшафтных пожаров на земли лесного фонда.

«Обращаемся к жителям Псковской области с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности», - отметили в комитете.

О факте обнаружения лесного пожара и нарушениях лесного законодательства граждане в круглосуточном режиме могут сообщить в региональную диспетчерскую службу по бесплатным телефонам: 8 800 100 14 84 и 8 800 100 94 00.