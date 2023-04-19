Общество

Главы трех районов Псковской области посетили мобилизованных в зоне СВО

Глава Псковского района Наталья Федорова вошла в состав делегации Псковской области, которая доставила гуманитарный груз для военнослужащих и мобилизованных в зону специальной военной операции. Ранее про поездку рассказывал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Вместе с Натальей Федоровой в состав делегации вошли глава Новосокольнического района Виталий Соловьев и глава Опочецкого района Юрий Ильин.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / Telegram

«В зоне СВО посетили мотострелковый полк, укомплектованный мобилизованными военнослужащими. 35% личного состава – жители Псковской области. Побывали на позициях, посмотрели, как устроен быт бойцов - в окопах есть своя полевая кухня, медицинский кабинет и баня. Обеспечение продуктами очень хорошее, мы попробовали обед (все очень вкусно)», - рассказала Наталья Федорова в своем Telegram-канале.

По ее словам, мобилизованные всем обеспечены, но «всегда рады весточке и посылке из дома».

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал подробное видео поездки в зону СВО.