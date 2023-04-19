Общество

Квест «Псков.Мурал» проведут для молодежи 29 апреля

Псковский городской молодёжный центр 29 апреля приглашает молодых псковичей и гостей города в возрасте от 14 до 35 лет пройти краеведческий квест «Псков.Мурал», созданный в рамках городских командных соревнований по интеллектуальному ориентированию «Лики города». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

«Уличный арт давно стал частью облика древнего Пскова. Появление некоторых объектов вызывает неоднозначное отношение горожан и жаркие споры по поводу целесообразности размещения конкретных сюжетов. Как бы то ни было, муралы – это уже история», – отметила ведущая и экскурсовод проекта Марина Иванова.

Командам предложат пройти игру по истории и достопримечательностям Пскова, где на каждой станции участникам необходимо будет справиться с заданием, после которого они узнают следующую точку их маршрута. Выполнение заданий усложняется не только ограничением по времени, но и тем, что команды должны выбрать один из вариантов передвижения: либо пешком и с использованием общественного транспорта, либо пешком и на личном транспорте, заметили в молодежном центре.

Старт соревнований назначен на 10:00, а в 15:00 все команды должны завершить свои маршруты.

Лучшие семь команд наградят памятными призами и грамотами от организаторов и спонсоров конкурса.

Познакомиться со всеми правилами квеста можно в положении. Для участия необходимо собрать команду от 2 до 7 человек, заявки принимаются по специальной форме. Участие бесплатное.

Проект «Лики города» реализуется за счёт грантовых средств городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея» при поддержке молодёжного центра.