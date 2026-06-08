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Пять человек обратились к сенатору Наталье Мельниковой в ходе личного приема

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Личный прием граждан сенатором РФ от Псковской области Натальей Мельниковой состоялся сегодня, 8 июня, в региональной общественной приемной партии «Единая Россия». В ходе встречи к сенатору обратились пять жителей региона с наболевшими социальными и инфраструктурными вопросами, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: Псковское региональное отделение партии «Единая Россия»

Особое внимание в ходе приема было уделено мерам поддержки семей участников специальной военной операции. Одна из обратившихся жительниц региона получила развернутые консультации и правовую помощь по вопросу назначения ежемесячных выплат и единовременных пособий по случаю потери кормильца, являвшегося участником СВО. 

Также на повестке дня оказались вопросы социальной защиты пожилых граждан и ветеранов службы. Сенатор рассмотрела обращения, касающиеся предоставления жилищных льгот пенсионерам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а также оказала содействие в разъяснении процедуры подтверждения льготного стажа для корректного и своевременного назначения пенсии.

Еще один важный запрос касался развития цифровой инфраструктуры: житель области поднял вопрос о необходимости проведения широкополосного интернета в его населенный пункт для обеспечения равного доступа к государственным и социальным услугам в цифровом формате.

Все поднятые гражданами вопросы находятся в постоянном фокусе внимания и соответствуют приоритетам народной программы партии «Единая Россия». Этот документ, сформированный на основе сотен тысяч обращений избирателей со всей страны, ставит «во главу угла» надежную социальную защиту ветеранов, пенсионеров и семей погибших героев СВО.

Кроме того, народная программа гарантирует дальнейшее развитие инфраструктуры и цифровизацию территорий, включая обеспечение качественной и доступной интернет-связью даже в отдаленных уголках области. Реализация этих принципов является основой для повышения качества жизни псковичей и укрепления социальной справедливости.

«Каждое обращение уникально и важно для нас. Мы не просто выслушиваем проблемы, но и берем их в практическую работу, чтобы найти оптимальное и законное решение», — отметила по итогам приема Наталья Мельникова. 

По результатам встреч по всем озвученным вопросам даны соответствующие поручения профильным ведомствам и органам исполнительной власти. Заявления взяты сенатором на личный контроль. Заявителям предоставлены подробные разъяснения, а также обозначены конкретные сроки решения их проблем.

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Мельникова Наталья Геннадьевна

Мельникова Наталья Геннадьевна

Член Совета Федерации от Псковской области.

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