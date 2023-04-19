Общество

Новые награды учредят в Псковской области

Новые звания «Заслуженный спасатель Псковской области» и «Заслуженный пожарный Псковской области» предлагается учредить в регионе, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с заседания комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов.

Звание «Заслуженный спасатель Псковской области» предлагается присваивать работникам профессиональной аварийно-спасательной службы региона и профессиональных аварийно-спасательных формирований Псковской области за «личные заслуги в поддержании органов управления, сил и средств аварийно-спасательной службы Псковской области в постоянной готовности к выдвижению в зоны чрезвычайных ситуаций и проведению работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, участии в подготовке населения Псковской области к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в создании, внедрении и освоении новой спасательной техники, подготовке квалифицированных кадров для аварийно-спасательной службы Псковской области».

Звание будет присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее 15 лет в указанной сфере деятельности.

Звание «Заслуженный пожарный Псковской области» предлагается присваивать работникам подразделений противопожарной службы «за личные заслуги в организации и осуществлении деятельности по профилактике пожаров, в организации тушения пожаров особой сложности и непосредственно в тушении таких пожаров, в подготовке квалифицированных кадров для нужд противопожарной службы Псковской области».

Звание «Заслуженный пожарный Псковской области» будет присваиваться, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала осуществления деятельности.

Гражданам, удостоенным новых званий, будет выплачиваться единовременное государственное пособие в размере 25 тысяч рублей.

В течение календарного года каждое из вышеназванных званий будет присваиваться не более чем 5 жителям региона.

«Заложены ли средства для награды в бюджет?» – уточнил депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Новые люди» в региональном парламенте Андрей Маковский.

Заместитель руководителя аппарата правительства Псковской области – руководитель управления специальных программ Андрей Вьюнов заверил, что вопрос проработан. «С комитетом по финансам данный вопрос проработан», – сказал он.