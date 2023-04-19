Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
перерасчет платы за СОИ
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Топ учебных заведений
Защита для псковских предпринимателей
Господин Рейтингомер
инициативы ЛДПР и новые проекты
«Истфакт» Два капитана
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
Оазис здоровья под Псковом
кто придет работать в больницы региона?
построй дом своей мечты
новые скверы
маршруты силы
девять лет за подснежники
 
 
 
ещё Общество 19.04.2023 18:060 20-й выпуск проекта «Истфакт»: Два капитана 24.04.2023 16:580 Дождливый конец апреля прогнозируют в Псковской области 24.04.2023 16:350 План озеленения Пскова на 2023 год предстоит утвердить депутатам на сессии 28 апреля 24.04.2023 16:251 Борщевик Сосновского захватил около 100 га земли на окраине Пскова 24.04.2023 16:250 Учебно-лабораторный корпус медфака в Пскове встретит студентов в сентябре 24.04.2023 16:120 КОРЬко!
 
 
 
Самое популярное 20.04.2023 09:280 С шестью погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 21.04.2023 08:370 Спецслужбы нашли запустившего квадрокоптер над аэропортом Пскова - Baza 20.04.2023 15:422 Назначен новый замглавы администрации Пскова 20.04.2023 15:330 Троицкий мост в Пскове закроют для транспорта на десять дней 17.04.2023 17:011 Рейтингомер: отставка Антона Сергеева, ПсковГУ в судебной хронике и Севастьянов на площади двух вокзалов
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Борщевик Сосновского захватил около 100 га земли на окраине Пскова

24.04.2023 16:25|ПсковКомментариев: 1

За помощью в организации борьбы с борщевиком Сосновского на федеральных землях в Псковской области депутаты обратятся в правительство РФ.

«Вопрос борьбы с борщевиком актуален до сих пор. Мы много работали в этом направлении. На прошедшей неделе также рассмотрели этот вопрос. В наш адрес от администрации Псковского района поступило обращение, что в деревне Борисовичи произрастает борщевик Сосновского на территории более 100 гектаров», – отметил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов, пояснив, что борщевик находится на земле, находящейся в государственной собственности.

Он уточнил, что планируется направить обращение заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой оказать содействие в борьбе с борщевиком.

«Есть статистика по обращениям? С какого района больше?» – спросил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Есть приблизительная статистика, что на территории региона зарастает порядка 20 тысяч гектаров. Это невостребованные земельные доли или государственные доли», – пояснил Андрей Козлов.

Теги: #псковское областное собрание #борщевик
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы планируете провести майские праздники?
В опросе приняло участие 16 человек
24.04.2023, 17:530 Советы для похудения без вреда для здоровья дали специалисты 24.04.2023, 17:410 Оркестр русских народных инструментов «Онего» выступит в Пскове 24.04.2023, 17:360 Мошенники за полгода украли у российского экс-чиновника 44 миллиона рублей 24.04.2023, 17:310 Грандиозным назвал предстоящий ремонт части улицы Коммунальной Юрий Сорокин
24.04.2023, 17:200 Объект культурного наследия в центре Пскова просят законсервировать через суд 24.04.2023, 17:160 Рейтингомер: встреча Путина и Ведерникова, «маски» псковского театра и Цецерский вне президентского совета 24.04.2023, 17:120 Единоросс Юрий Кравцов поблагодарил пустошан за поддержку на выборах 24.04.2023, 17:060 Дновца наказали за жестокое убийство четырех щенков в присутствии ребенка
24.04.2023, 16:580 Дождливый конец апреля прогнозируют в Псковской области 24.04.2023, 16:560 Спрос на туры в Италию и Грецию увеличился в России 24.04.2023, 16:390 Впервые в Пскове выступит российская поэтесса Анна Егоян  24.04.2023, 16:350 План озеленения Пскова на 2023 год предстоит утвердить депутатам на сессии 28 апреля
24.04.2023, 16:251 Борщевик Сосновского захватил около 100 га земли на окраине Пскова 24.04.2023, 16:250 Учебно-лабораторный корпус медфака в Пскове встретит студентов в сентябре 24.04.2023, 16:200 Свыше 25 тысяч субъектов предпринимательской деятельности было в Псковской области в начале 2022 года 24.04.2023, 16:120 КОРЬко!
24.04.2023, 16:120 Самовар за 500 тысяч рублей продают в Пскове 24.04.2023, 16:080 Геофизики объяснили появление полярного сияния в европейской части России 24.04.2023, 15:590 Турпоток из России в Дубай в начале года вырос на 76% 24.04.2023, 15:530 «Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? ВИДЕО
24.04.2023, 15:500 Юрист назвал наиболее выгодное время для увольнения 24.04.2023, 15:410 Ремонт участка улицы Коммунальной в Пскове планируют закончить до августа 24.04.2023, 15:241 Акция «Билет в аквапарк в подарок» стартовала в псковском «Акваполисе» 24.04.2023, 15:130 После падения из окна 2-летнего ребенка под Псковом забрали родители
24.04.2023, 15:040 Законодательный комитет Собрания заслушал годовой отчет псковского омбудсмена 24.04.2023, 15:030 Беспилотник со взрывчаткой нашли в Подмосковье 24.04.2023, 14:590 Видеофакт: Поле лука посадили в Псково-Печерском монастыре 24.04.2023, 14:500 Свой омбудсмен может появиться у самозанятых
24.04.2023, 14:430 «ГорДозор»: Объединение двух вокзалов. ВИДЕО 24.04.2023, 14:361 Капремонт улицы Яна Фабрициуса в Пскове хотят завершить в августе. ФОТО 24.04.2023, 14:270 Новые награды учредят в Псковской области 24.04.2023, 14:230 Шесть собак из Латвии не пропустили в РФ через границу в Псковской области
24.04.2023, 14:110 Путин поддержал выравнивание денежного довольствия всех участников спецоперации 24.04.2023, 14:062 Ремонт улицы Индустриальной в Пскове завершат с опережением сроков 24.04.2023, 13:570 Сезон борьбы с клещами открыли в «Михайловском» 24.04.2023, 13:480 День ветерана боевых действий предложили установить 1 июля на федеральном уровне
24.04.2023, 13:390 «Деловой понедельник»: Пандемийный дауншифтинг в Гдове и импортозамещение «запрещенки». ВИДЕО 24.04.2023, 13:300 Парад Победы в Москве 9 мая состоится, ведется подготовка — Песков 24.04.2023, 13:210 Коммунисты возложили цветы к памятникам Ленину в Пскове в день его рождения 24.04.2023, 13:110 Следователи проводят проверку из-за падения 2-летнего ребенка из окна под Псковом
24.04.2023, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.04.2023, 13:010 Песков подтвердил, что его старший сын принял участие в спецоперации 24.04.2023, 12:520 Эксперты расскажут псковскому бизнесу о трендах и отечественных IT-сервисах 24.04.2023, 12:470 Псковские коммунисты предлагают скорректировать даты рождения для получения статуса «дети войны»
24.04.2023, 12:420 «Постскриптум»: Что означает встреча президента и губернатора и будут ли выборы конкурентными? 24.04.2023, 12:420 Теннисисты спортклуба Nordman одержали победу на Кубке Псковской области 24.04.2023, 12:330 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» про объединение двух вокзалов 24.04.2023, 12:300 Пять человек погибли при пожарах в Псковской области за выходные
24.04.2023, 12:290 Закон о тарифном регулировании оплаты труда рассмотрел социальный комитет Собрания 24.04.2023, 12:160 Вдове псковского священника Александра Цыганова передали орден Дмитрия Донского 24.04.2023, 12:050 Детскую коляску подожгли в подъезде многоэтажки в Великих Луках 24.04.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник»
24.04.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 24 апреля 24.04.2023, 11:581 Около 350 построек в псковских Соловьях возвели в запретной зоне 24.04.2023, 11:570 Однолетние цветы в Пскове начнут высаживать до майских праздников 24.04.2023, 11:450 Почти 1 600 нарушений пресекли на дорогах Псковской области за неделю
24.04.2023, 11:320 Короткое замыкание спровоцировало пожар и гибель мужчины в Пыталовском районе 24.04.2023, 11:285 «ГорДозор»: Объединение двух вокзалов 24.04.2023, 11:230 В Госдуму внесли законопроект о повышении НДФЛ до 30% для работающих из-за границы 24.04.2023, 11:150 Мину времён войны нашли у нефтебазы в Новосокольниках
24.04.2023, 11:060 Мари Краймбрери споёт свои хиты в проекте «Европа Плюс Акустика» 24.04.2023, 10:580 Налоговые преференции для предпринимателей из других регионов планируют ввести в Псковской области 24.04.2023, 10:550 Полсотни великолучан доверились мошенникам и лишились 16 млн рублей 24.04.2023, 10:520 Полномочия глав новых муниципальных округов обсудил бюджетный комитет Собрания
24.04.2023, 10:460 «Деловой понедельник»: Пандемийный дауншифтинг в Гдове и импортозамещение «запрещенки» 24.04.2023, 10:390 20% псковичей не используют в работе иностранный язык — опрос 24.04.2023, 10:340 Более 150 будущих педагогов будут получать стипендии губернатора Псковской области 24.04.2023, 10:300 КамАЗ с краном-манипулятором подожгли в Великих Луках
24.04.2023, 10:210 Мэри Поппинс и кот Леопольд выступили перед детьми в псковском колледже искусств 24.04.2023, 10:130 Мужчина погиб при пожаре в Печорах 24.04.2023, 10:000 Малолетний ребенок упал из окна третьего этажа под Псковом 24.04.2023, 09:450 Фотофакт: Первые одуванчики распустились в Пскове
24.04.2023, 09:350 Полярное сияние видели жители европейской части России 24.04.2023, 09:300 В Госдуме предложили разрешить тонировать боковые стекла машин 24.04.2023, 09:280 Губернатор поздравил Юрия Кравцова с победой на выборах главы Пустошкинского района 24.04.2023, 09:150 Как мошенники могут украсть деньги без данных карты, рассказал эксперт
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru