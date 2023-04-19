Общество

Борщевик Сосновского захватил около 100 га земли на окраине Пскова

За помощью в организации борьбы с борщевиком Сосновского на федеральных землях в Псковской области депутаты обратятся в правительство РФ.

«Вопрос борьбы с борщевиком актуален до сих пор. Мы много работали в этом направлении. На прошедшей неделе также рассмотрели этот вопрос. В наш адрес от администрации Псковского района поступило обращение, что в деревне Борисовичи произрастает борщевик Сосновского на территории более 100 гектаров», – отметил председатель парламентского экономического комитета Андрей Козлов, пояснив, что борщевик находится на земле, находящейся в государственной собственности.

Он уточнил, что планируется направить обращение заместителю председателя правительства РФ Виктории Абрамченко с просьбой оказать содействие в борьбе с борщевиком.

«Есть статистика по обращениям? С какого района больше?» – спросил координатор регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Есть приблизительная статистика, что на территории региона зарастает порядка 20 тысяч гектаров. Это невостребованные земельные доли или государственные доли», – пояснил Андрей Козлов.