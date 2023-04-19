Общество

Псковские курсанты одержали победу на межрегиональных Александро-Невских чтениях

Курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России одержали победу в XIV Межрегиональных Александро-Невских юношеских чтениях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского Университета ФСИН России.

Фото: пресс-служба Псковского Университета ФСИН России

В этом году секции юношеских чтений работали на двух площадках – в Псковском филиале Университета ФСИН России и Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В.А. Каверина.

По итогам мероприятия курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали лучшими в работе трех секций.

Так, Ирина Крольман одержала победу в секции «Сияние славы святого Александра Невского» с научной работой «Александр Невский в русской культуре» (научный руководитель – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Андрей Егоров).

Курсант Надежда Якоб победила в секции «Александр Невский: воин, дипломат, святой», представив научную работу «Пока монголы разоряли Русь: первый поход Александра Невского» (научный руководитель – начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Роман Иваняков).

В секции «Ратная история Псковской земли в эпоху Александра Невского» лучшей стала курсант Псковского филиала университета Ксения Желонкина с научной работой «Три псковских летописи Смутного времени».

Кроме этого, курсанты Псковского филиала Университета ФСИН России стали призерами юношеских чтений.

Отметим, что организаторами XIV Межрегиональных Александро-Невских юношеских чтений наряду с Псковским филиалом Университета ФСИН России выступили Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова, Псковская областная библиотека для детей и юношества имени В. А. Каверина, воинский храм святого Александра Невского в городе Пскове.