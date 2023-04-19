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Общество

Лучшие фото и видео полярного сияния от жителей Псковской области

25.04.2023 15:10|ПсковКомментариев: 0

В ночь с 23 на 24 апреля 2023 года по всей территории Псковской области, а также на большей части территории России наблюдалось яркое полярное сияние. Оптическое явление добралось до тех городов, где его никогда и не ждали. Обычно такое свечение у северного горизонта настолько слабое, что без хорошего фотоаппарата его увидеть. Но в этот раз жителям большинства регионов повезло, многим природное явление удалось запечатлеть на камеры мобильных телефонов.

 

Псковичи из всех уголков региона активно делились фотографиями и видео в социальных сетях. Представляем вам подборку лучших фото из разных районов Псковской области.

Как поясняют специалисты, условия для наблюдения полярного сияния сложились очень благоприятные. Луна только что прошла фазу новолуния и никак не помешала наблюдению.

Директор МБУ «Планетарий», руководитель научно-просветительского проекта «Поехали!» Владимир Колпаков на своей странице «Вконтакте» опубликовал несколько завораживающих фото явления.

«Покажу и я немного красоты сегодняшней. Это было нечто! Кто пропустил – сочувствую», - написал он в посте.

Астрофотограф Петр Митрофанов сфотографировал полярное сияние под Изборском. Он выложил в соцсети ускоренное видео, которое моментально разлетелось по городским пабликам и страницам местных жителей.

 

 

Астрономы-любители использовали для съемок специальную технику, но свечение можно было увидеть и невооруженным глазом. Так, жители Пушкинских Гор опубликовали фото с мобильного телефона. По красоте картина ничуть не уступает профессиональным кадрам.

Северное сияние в Локнянском районе удалось поймать заместителю главы района Ивану Белугину.

Псковичи даже успели немного поспорить в комментариях под фотографиями. Одни считают, что на открытой местности явление выглядело куда более масштабным, чем между высотками в городах.

А другие уверены, что фотографии, снятые на фоне городских огней, ничуть не уступают тем, что сделаны в полях.

Кто-то застал явление на даче и даже успел сам сфотографироваться на его фоне.

«Северное сияние на даче. Добрый знак. Пусть все будет хорошо!» - написал пскович Александр в соцсети «Вконтакте».

На большинстве фото в сиянии можно различить несколько цветов, но ведущие – зеленый и розовый. Уникальными снимками поделились жители Пушкинских Гор, Порхова, Себежа, Новоржева, Пыталово, Палкино.

Судя по комментариям в соцсетях, некоторым жителям сияние все же увидеть не удалось. «Пялилась в окно час. Даже на улицу уже вышла, и ничего. Только луна одна висит», - пожаловалась псковичка в городском сообществе. Очевидцы отметили, что женщина поздно спохватилась, и свет уже рассеялся.

Но все же на выходных природа подкинула повод, который смог объединить множество жителей России в едином порыве восхищения от того, что удалось увидеть столь необычное явление.

Напомним, что сияние возникает при взаимодействии магнитного поля Земли с солнечным ветром - потоком ионизированных частиц. Обычно сияния видны вокруг магнитных полюсов Земли, однако во время солнечной активности, после мощных выбросов, сияние появляется на южных широтах.

Ксения Журавкова

Теги: #соцсети #Северное сияние #фотографии #социальные сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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