Общество

Псковские депутаты не поддержали инициативу «Яблока» об объявлении амнистии по статьям о «фейках» и «дискредитации» ВС РФ

Депутаты Псковского областного Собрания не поддержали инициативу партии «Яблоко» объявить амнистию по статьям УК РФ о «фейках» и «дискредитации» ВС РФ, а также о призывах введения санкций в отношении РФ. Предложение об амнистии в областное Собрание внес депутат Артур Гайдук («Яблоко»), передает с сессии регионального парламента 25 апреля корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Парламентский комитет по законодательству и местному самоуправлению рекомендовал отклонить инициативу. Обсуждение законодательной инициативы вызвало бурную дискуссию среди депутатов.

«Чисто гипотетически, если этот закон будет принят, выпустили бы, например, Алексея Навального?» – спросил вице-спикер Псковского областного Собрания Александр Братчиков.

Артур Гайдук ответил, что не выпустили.

По мнению Александра Братчикова, выход с такой инициативой уже можно считать преступлением. Вице-спикер также согласился с позицией председателя парламентского комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексея Севастьянова, который «не назвал бы эти статьи политическими».

«Сам выход с такой инициативой, на мой взгляд, является преступлением. Нельзя принимать такой закон. Я бы хотел спросить представителя прокуратуры, нет ли в самой законодательной инициативе Артура Гайдука признаков состава преступления?» – продолжил Александр Братчиков.

Представитель прокуратуры ответил, что уголовно наказуемого деяния не наблюдается.

«Все должны нести определенную ответственность за свои поступки и за слова. Хочу акцентировать внимание, что к уголовной ответственности привлекаются после того, когда они уже были привлечены за аналогичные действия к административной ответственности. Это важный момент. Артур Маркович сказал о том, что, как правило, привлекают за то, что "не понравилось властям". Не надо, Артур Маркович, так интерпретировать эту ситуацию. Не "не понравилось властям", а привлекают за то, что люди нарушают законы РФ. В том числе и ваши друзья сейчас находятся за границей, в Эстонии и Латвии, и, как только могут, поносят Вооруженные Силы РФ, нашу страну, Псковскую область, людей, проживающих здесь. Они должны знать, что в случае возвращения сюда они тоже будут привлечены к ответственности за свои преступления. Я считаю, что ни в коем случае нельзя принимать такие законы», – подчеркнул председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.