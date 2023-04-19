Общество

Фотокросс «Правило 6R» проводят в Пскове

Псковский городской молодёжный центр с 24 по 28 апреля в рамках акции «Неделя экологии с МЦ» предлагает всем желающим принять участие в фотокроссе «Правило 6R», который поможет доказать, что сохранять окружающий мир может любой желающий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

За 6 дней мероприятия участники познакомятся с правилами осознанного потребления, применят их на практике и получат за это полезные экологические призы от организаторов, отметили в молодежном центре.

Согласно правилам фоточелленджа, каждый день будет выходить пост с кодовым словом-заданием, начинающимся на английскую букву R.,согласно которому необходимо сделать фотографию и выложить её на публичную страницу в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #неделяэкологии_МЦ_2023. Участникам в этот момент важно открыть свой аккаунт для всех, чтобы организаторы конкурса смогли найти их фотоработы.

На данный момент вышло уже два первых слова: первое – RЕthink («Переосмысли»), второе – REfuse («Откажись»). За публикациями можно следить в сообществе волонтёров молодёжного центра.