Общество

Философские темы поднимут на Александро-Невских чтениях в Пскове

Международные Александро-Невские чтения «Историческое наследие великого князя Александра Невского и вызовы современности» пройдут в Псковской области 27-28 апреля. В 14-й раз участники мероприятия соберутся на Псковской земле, чтобы обсудить духовно-нравственные традиции и ценности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Откроются чтения пленарным заседанием под председательством настоятеля воинского храма святого Александра Невского митрофорного протоиерея Олега Тэора. Оно пройдет в Псковском государственном университете. Участники рассмотрят вопросы, касающихся увековечивания памяти героев прошлых лет и современности, а также обсудят ряд философских тем.

Центральной частью чтений станет работа семи основных просветительских секций: «Духовно-нравственное воспитание: история и современность», «Александр Невский как национальный идеал исторического просвещения и духовно-нравственного воспитания», «Воинские традиции Александра Невского в военной истории России», «Историческое наследие великого князя Александра Невского в патриотическом воспитании курсантов», «Воинское наследие псковского региона: история и современность», «Методические аспекты патриотического воспитания учащихся», «Историческое и духовно-нравственное наследие Александра Невского». Обсуждения и дискуссии пройдут на площадках ПсковГУ в Пскове и Печорах, псковского филиала Университета ФСИН России и Псковского областного института повышения квалификации работников образования. С докладами выступят учителя, преподаватели псковских вузов и студенты, музейные специалисты и лекторы из других регионов и стран ближнего зарубежья.

Еще одна секция «Александр Невский: вчера, сегодня, завтра…» пройдет для подростков в Доме причта Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова.

Также в программе чтений — чествование памяти князя Александра Невского и его дружины у монумента в память о Ледовом Побоище на горе Соколиха и молебен в храме Александра Невского.

Программа чтений доступна по ссылке.