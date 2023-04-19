Общество

Со дня крупнейшей ядерной аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 37 лет

Международным днем памяти о чернобыльской катастрофе (International Chernobyl Disaster Remembrance Day) провозгласила Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 26 апреля. В 1986 году Чернобыльская АЭС стала символом крупнейшей в истории человечества техногенной катастрофы.

Фото: «Википедия»

В ООН отметили «ощущаемые до сих пор, три десятилетия спустя, серьезные долговременные последствия чернобыльской катастрофы, сообщает calend.ru.

В результате аварии на ЧАЭС был полностью разрушен атомный реактор, в окружающую среду попали радиоактивные вещества, а образовавшееся облако разнесло их на значительные участки территории Советского Союза, которые в настоящее время входят в состав Беларуси, Украины и Российской Федерации. Произошло радиоактивное заражение территории общей площадью 207,5 тысячи квадратных километров.

В группу риска попали персонал ЧАЭС, участники ликвидации последствий аварии, эвакуированные люди и население пораженных территорий. Почти 8,4 миллиона человек в трёх пострадавших странах подверглись воздействию радиации, сотни тысяч из них были эвакуированы с загрязненных территорий.

Чернобыльская авария стала не только огромной трагедией и крупнейшей экологической катастрофой 20 века, но и уроком всему человечеству, показав, что вышедшая из-под контроля ядерная энергия не признает границ. К сожалению, ее отголоски будут звучать еще долго и скажутся не на одном поколении людей.

Лишь благодаря мужеству и самоотверженности рабочих, ученых, военных и добровольцев, рисковавших своими жизнями и здоровьем, которые выполнили тогда, в 1986 году, беспрецедентные по своим масштабам и сложности работы по экстренному устранению последствий этой трагедии, удалось избежать более ужасающих последствий. В ликвидации последствий аварии на ЧАЭС принимали участие жители всех республик СССР.

Отдавая дань памяти погибшим, главы государств-участниц Содружества Независимых Государств на саммите в июне 2001 года приняли решение обратиться к государствам — членам ООН об объявлении 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Уже много лет ООН занимается оценкой последствий чернобыльской аварии, поддерживает усилия по повышению уровня общественной и экологической безопасности и способствует восстановлению районов, пострадавших в результате этой катастрофы.

Важным достижением стало завершение в 2019 году установки нового саркофага над старым объектом «Убежище»; на осуществление этого проекта более 45 стран-доноров выделили средства в размере 2,2 млрд евро, распоряжение которыми осуществлял Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Несмотря на широкомасштабные чрезвычайные меры по ликвидации и смягчению последствий катастрофы, принятые как сразу после нее, так и в последующие годы, Чернобыльская АЭС продолжает оставаться потенциальным источником опасности

Отметим, сегодня а Пскове в 12:00 пройдет траурная лития и митинг у памятного знака «Псковичам - жертвам Чернобыля» на площади «Павших борцов» на улице Кузнецкой, посвященный Памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 37-ой годовщине катастрофы на ЧАЭС.