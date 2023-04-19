Общество

«Диктант Победы» напишут в главном здании Псковского музея-заповедника

Всероссийская просветительская акция «Диктант Победы 2023» пройдет 27 апреля в 12.00 в главном здании Псковского музея-заповедника. Проект посвящен Великой Отечественной войне и призван объединить народ и почтить подвиг советских солдат. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Площадкой проведения акции станет пространство экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», которая посвящена героическим страницам военной истории Псковщины.

«Диктант Победы» призван проверить знания участников о ключевых событиях Великой Отечественной войны, он позволит прикоснуться к исторической памяти, попробовать свои силы и узнать новое о прошедшей войне и ее героях. Впервые мероприятие прошло в 2019 году, с тех пор оно стало ежегодным», - напомнили в музее-заповеднике.