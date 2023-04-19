Общество

Владимир Кузь о жалобах на состояние дорог и муниципальной реформе

Очередным гостем программы «Гайд-парк» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стал заместитель председателя комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания, координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь. Насколько актуален «дорожный» вопрос для избирательного округа Владимира Кузя, включающего Псковский и Гдовский районы? Как депутат оценивает работу профильного комитета областного правительства по реализации нацпроекта? На эти и другие вопросы гость студии ответил в беседе с Артемом Татаренко.

- Буквально на недавней сессии областного Собрания обсуждалась тема дорог, а до этого на парламентском часе ваш коллега, вице-спикер Александр Братчиков, собственно, предложил обсудить состояние региональных дорог, содержание, ремонт. Естественно, его инициатива была, я уверен, основана на многочисленных обращениях граждан, и, думаю, к вам такие вопросы поступали. Можно предположить, что они участились с началом весеннего сезона, с того, как сошел снег. Скажите, пожалуйста, были ли такие обращения? Много ли их? Ну и, если можно, выделите основное, с чем связаны жалобы, пожелания по содержанию дорог?

- Да, конечно, жалоб депутатам на состояние дорог, на их содержание поступает очень много. В зимний период - на уборку дорог, в летний период - на обработку от пыли и на мойку дорог. На водоотводные каналы тоже поступает очень много жалоб. Если брать по количеству жалоб, конечно, дороги на первом месте всегда, из года в год. Так было еще когда я работал в органах исполнительной власти, всегда были жалобы на дороги.

- Одно из самых болезненных направлений, которое всех касается. Наверное, справедливости ради, надо сказать, что к идеалу приблизиться трудно. То есть попытки есть, каждый год идет последовательная работа. Тут надо все-таки отметить то, что количество хороших дорог увеличивается, но это за собой тянет определенное обременение. В некотором смысле мы уже привыкли к тому, что дороги должны быть хорошими, и в тот момент, когда полотно неидеальное, тут возникает уже много вопросов. Но все-таки если говорить о региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству, это тот орган, который, в первую очередь, отвечает за содержанием наших дорог, как бы вы оценили его работу в целом и, самое главное, в части работы с национальным проектом «Безопасные качественные дороги»?

- Я в целом оцениваю работу комитета достаточно положительно. Мы с ними очень много взаимодействуем. И, возвращаясь к прошлой вашей реплике, давайте понимать, что по протяженности на территории Псковской области 24 тысячи километров дорог. Вдумайтесь в эту цифру. Из них только 932 километра - это федеральные, остальные дороги - это дороги регионального и местного значения. На эту протяженность дорог нам выделяют 12,7 миллиарда рублей. Из них 5 миллиардов - это федеральные средства. Все остальное - это наши средства, полученные от акцизов и от налогов. Они работают достаточно неплохо и эффективно при том финансировании, которое есть. Доля региональных дорог, которые на сегодняшний день в нормативном состоянии, это чуть более 40%, по планам на 2025-2026 год привести эту долю нормативного состояния к 48%. Нужно понимать, что сейчас остались дороги, которые не в нормативном состоянии, но их немного. Это ПГС дороги, это дороги, которые уже нуждаются именно в капитальном ремонте. Капитальный ремонт - это что? У нас проектно-сметная документация, это госэкспертиза, это не просто замена асфальто-бетонного покрытия и, скажем, тротуаров, расчистка каналов.

- Хотелось бы несколько вопросов, связанных с вашим округом задать и с процессом назначения глав в муниципальных округах. Тоже уже тема на слуху. С одной стороны, дискуссионная, а с другой стороны, как время показало, в общем-то, не такая тревожная, как пытались сообщить некоторые. Со многими людьми мы в этой студии говорили, и большинство аргументов за то, что тут плюсов больше, чем минусов. Как вы оцениваете схему назначения глав муниципальных округов? Какие минусы, плюсы видите, все ли спокойно проходит в вашем округе?

- Со своей стороны я, конечно, достаточно осторожно отношусь к этой истории. И, как любят говорить граждане сопредельных государств: «будем наблюдать». Что касаемо моего избирательного округа, это Псковский и Гдовский районы, сейчас я понимаю, что в принципе мы к этой модели все равно вернулись, вернемся и будем возвращаться постепенно. Я только положительно оцениваю, потому что это позволит сэкономить бюджет в наше непростое время. Выборы главы достаточно затратные. Плюс депутаты, их огромное количество - волостных и прочих, но люди зачастую не могут добиться от главы волости каких-то решений вопросов, потому что он говорит: «А я не подконтролен - ни главе, никому. Я тут выборная должность, все, отстаньте от меня, пожалуйста». Но в нынешней системе все-таки представитель администрации в волости будет подконтролен главе, а глава, в свою очередь, подконтрольна депутатам. Есть, с кого спросить. То есть здесь будет четкая, ясная и понятная цепочка, потому что сейчас люди даже не понимают, какая разница между муниципальным депутатом и волостным депутатом. А глава волости? А почему он глава волости? Почему не подчиняется главе района?

- На территории вашего избирательного округа, в Псковском районе, в сентябре выборы главы пройдут по старой модели. Вот хотелось бы спросить, как вам удается взаимодействовать с главой района Натальей Федоровой с ее командой?

- У нас с Натальей Анатольевной полное понимание. Я работал под ее началом, был первым заместителем, когда она только пришла работать. И сейчас мы работаем плотно, прямо по всем направлениям. Я считаю, что ее команда работает достаточно эффективно несмотря на эти сложности и вызовы, с которыми она сталкивается. Вы понимаете, Псковский район - это достаточно непростой район. Во-первых, он всегда на виду, он достаточно большой по протяженности, у него нет как таковой своей столицы. То есть в Палкинском районе это Палкино, а Псковском районе где столица? Псков, вроде, это другое муниципальное образование. Плюс, как вы знаете, у нас же тут Черехинская воинская часть и другие воинские части. Непростая ситуация в Псковском районе, но они эффективно работают. И люди, которые поближе к городу живут, более избалованы, чем в других населенных пунктах. Взять Гдов: нас не трогают, и слава Богу.

- Сейчас начинается активный сезон благоустройства и строительства. Можете выделить какие-то ключевые моменты, что запланировано Псковском, Гдовском районе на весну-лето, на весь этот сезон, когда можно будет строить, благоустраивать, какие-то основные крупные объекты?

- Вы же сейчас знаете, что, во-первых, идет голосование по комфортной городской среде. Я всех жителей приглашаю: «Проголосуйте, это не так сложно. На сайте все есть, вы все найдете, выберите то место, которое вы бы хотели благоустроить». Что касаемо каких-то серьезных строительных объектов, на территории Гдовского района строятся две школы. Это в Смуравьево-2 школа, и в самом Гдове многострадальная школа, которую все ждут. Процесс запущен. Дай Бог, дожмут эту историю и школу построят. Я уверен, что все-таки ее построят. Что касаемо дорожного хозяйства, то в Гдове на этот год запланировано строительство дорог определенных, потому что у нас Гдов и Печорский район в этом году юбиляры, то есть Печоры - 550 лет, Гдов - 700 лет. В Гдове строят станцию очистки воды. Тоже немаловажный объект, который попал в эту программу. Везде работа идет, строительство ведется.