Псковичам рассказали, как коллективный договор защищает права работников

Многие работники воспринимают коллективный договор как формальный документ, который пылится в отделе кадров. Это опасное заблуждение! На практике коллективный договор — это ваш главный «щит», который может обеспечивать дополнительные гарантии, льготы и компенсации, не предусмотренные Трудовым кодексом. И, что важно, его исполнение обязательно для работодателя, а за нарушение можно взыскать деньги через суд. Разобраться, как этот документ защищает и что делать, если работодатель его игнорирует, помогла главный правовой инспектор труда Псковского областного совета профсоюзов Ирина Лебедева.

Фото: Псковский облсовпроф

- Ирина Владимировна, расскажите для начала, что такое коллективный договор и зачем он нужен?

- Согласно статье 40 ТК РФ, коллективный договор — это правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей. Ключевой момент: заключение коллективного договора — это право, а не обязанность работодателя. Но если инициатором выступают работники (через профсоюз), работодатель обязан вступить в переговоры. Именно поэтому наличие сильного профсоюза — залог того, что коллективный договор появится и будет работать.

- Что можно в него включить?

- Согласно статье 41 ТК РФ, перечень возможных обязательств очень широк: формы, системы и размеры оплаты труда; выплата пособий и компенсаций; механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен и инфляции (индексация!); занятость, переобучение, условия высвобождения работников; рабочее время и время отдыха, включая продолжительность отпусков; улучшение условий и охраны труда; гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением; оздоровление и отдых работников и членов их семей; частичная или полная оплата питания; контроль за выполнением коллективного договора и ответственность сторон.

- Кем определяется содержание и структура договора?

Содержание и структура договора определяются сторонами самостоятельно — тем он и ценен. Главное правило: коллективный договор обязателен для исполнения. Это не рекомендация, а требование закона. В силу статьи 40 ТК РФ и сложившейся судебной практики работодатель обязан соблюдать и исполнять условия коллективного договора как правового акта, регулирующего трудовые отношения.

- Что говорит судебная практика?

Пример №1: Взыскание единовременного вознаграждения. Работник ПАО «Южный Кузбасс» при выходе на пенсию должен был получить единовременное вознаграждение в размере 15% от среднемесячного заработка за каждый год работы. Это было прописано в коллективном договоре. Работодатель отказал, сославшись на то, что действие пункта договора приостановлено. Суд взыскал в пользу работника 887 тыс. рублей единовременного пособия и 57 тыс. рублей процентов за задержку. (Решение Междуреченского городского суда Кемеровской области от 15 октября 2025 года, дело № 2-1629/2025)

Пример №2: Социальные гарантии для пенсионеров. Московский городской суд признал незаконным отказ АО «ОМК Стальной путь» в предоставлении социальных гарантий неработающим пенсионерам, установленных коллективным договором. Работодателя обязали поставить пенсионера на учет и предоставить гарантии. Если условие есть в коллективном договоре — оно подлежит исполнению, и никакие «приостановки» или «сложное финансовое положение» не являются основанием для отказа.

- Как изменить коллективный договор?

- Работодатель не может в одностороннем порядке изменить условия коллективного договора. Согласно статье 44 ТК РФ, изменение и дополнение коллективного договора производятся в том же порядке, что и его заключение — через коллективные переговоры. Практический пример: суд признал незаконным одностороннее изменение работодателем условий трудового договора в части снижения размера компенсационной выплаты за работу в ночное время, поскольку это противоречило коллективному договору.

Если коллективный договор истек? Сам по себе факт истечения срока действия не отменяет обязательств, если они не были пересмотрены в установленном порядке. Судебная практика подтверждает: попытки работодателя «обойти» коллективный договор после истечения его срока обычно признаются незаконными.

- Какая существует ответственность работодателя за нарушение коллективного договора?

- За нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, виновные лица (представители работодателя) подвергаются штрафу в размере и порядке, установленных федеральным законом (статья 55 ТК РФ).

Кроме того, работник вправе требовать компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ), за задержку выплат начисляются проценты по статье 236 ТК РФ.

- Что делать, если ваши права по коллективному договору нарушены?

- Изучите коллективный договор — он должен быть доступен для ознакомления. Если нет — требуйте копию. Зафиксируйте нарушение — получите письменный отказ работодателя. Обратитесь в профсоюз — правовая инспекция труда поможет разобраться и провести проверку. Даст юридическую консультацию и организует переговоры с работодателем. Коллективный договор — это обязательный для исполнения правовой акт, а не формальность. Судебная практика последовательно защищает работников: суды взыскивают миллионы рублей за неисполнение условий коллективных договоров. Работодатель не может в одностороннем порядке изменить или отменить условия коллективного договора. За нарушение коллективного договора предусмотрена ответственность — от штрафов до взыскания недополученных выплат и компенсации морального вреда. Сильный профсоюз — гарантия того, что коллективный договор будет не только заключен, но и исполнен.

По материалам Псковского областного совета профсоюзов.