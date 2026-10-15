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Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» посетили Федерацию джампинга

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Участницы фестиваля «Мисс/Миссис Псков 2026» посетили Псковское региональное отделение Федерации джампинг фитнеса России, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Олег Голиков

Они смогли не только познакомиться с деятельностью федерации, но и принять участие в тренировке по джампингу под руководством председателя Федерации, опытного и квалифицированного тренера, руководителя «Вики Спорт» — Виктории Трениной.

 

«Это было здорово, очень бодрит!», «Не ожидала, что джампинг такой увлекательный, приду обязательно еще!», «Мне больше всего понравилось то, что здесь есть драйв», «Это уникальная тренировка, всем рекоммендую!» — такие отзывы, по словам организаторов, оставили после тренировки полуфиналистки фестиваля как категории Мисс, так и категории Миссис.

 

«Это потому что джампинг — это тренировки, которые не оставят равнодушными никого», - отметили организаторы.

Также организаторы фестиваля добавили, что началось голосование в категории «Мисс/Миссис спорт 2026», где можно отдать голос за самую спортивную девушку. Голосование проходит в официальном паблике федерации «ViKi Sport».

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