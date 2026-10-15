 
Общество

«ПРОФ-корт» пройдет в Великих Луках

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Встреча с миром профессий, знакомство с новыми возможностями и розыгрыш подарков пройдут для подростков в Великих Луках 23 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной общественной организации Псковской области «Детсовет60».

В 16:00 в кинопарке торгового центра «Апельсин» состоится молодёжное мероприятие «ПРОФ-корт» для подростков от 14 лет. Здесь можно будет узнать больше о современных профессиях, познакомиться с разными направлениями деятельности и задуматься о том, каким может стать первый шаг к будущей карьере.

«Как найти дело по душе? Где получить первый трудовой опыт? Какие возможности открываются перед молодёжью уже сегодня? "ПРОФ-корт" предлагает взглянуть на эти вопросы с практической стороны и в интерактивном формате познакомиться с миром профессиональных перспектив», - отметили в организации.

В мероприятии примут участие партнёры из разных сфер: «Работа России», «Опора России», промышленный технопарк «Электрополис», детский технопарк «Кванториум», Трудовые отряды подростков Псковской области и ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО).

Участников также ждут попкорн и розыгрыш подарков.

«ПРОФ-корт» организован региональной общественной организацией «Детсовет60» при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области.

«Проект помогает подросткам знакомиться с профессиями, узнавать о возможностях обучения и занятости и увереннее смотреть в будущее. Возможно, именно здесь начнётся твой путь к успеху!» - добавили в организации.

Напомним, мероприятие состоится 23 октября в 16:00 в кинопарке ТЦ «Апельсин», Великие Луки. К участию приглашаются подростки от 14 лет.

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