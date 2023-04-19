Общество

Почти 16 тысяч псковичей в 2022 году трудились во вредных условиях

15,7 тысячи жителей Псковской области были заняты на работах с вредными или опасными условиями труда в 2022 году, то есть 28,9% списочной численности работников обследованных организаций. Наблюдается снижение количества занятых на опасных работах по сравнению с концом 2021 года на 5,6%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковстата.

Наибольшее число занятых на работах с вредными условиями труда, как и на конец 2021 года, было сосредоточено в организациях обрабатывающих производств (42,2%), транспортировки и хранения (17,9%), наименьшее – в организациях, осуществлявших деятельность в области информации и связи (0,1%).

Численность работающих во вредных условиях женщин уменьшилась на 17,6% и составила 3,2 тысячи человек (20,7% от общей численности работающих на работах с вредными и (или) опасными условиями труда).

Численность работников, пользовавшихся одним или несколькими видами льгот и компенсаций, уменьшилась на 5,7% по сравнению с концом 2021 года и составила 15,6 тысячи человек.

На конец 2022 года основной льготой, которой воспользовались 99,9% списочной численности работников, имеющих право на льготы, являлось право на проведение медицинских осмотров. Оплату труда в повышенном размере получали 91,1% работников; правом на ежегодный дополнительный отпуск воспользовались 43,3% работников.