Общество

Евгений Васильев о работе в зоне СВО: «Наоперировался» на 10 лет вперед

О командировке в качестве военного врача в зону специальной военной операции рассказал депутат Псковской городской Думы, заместитель главного врача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы Евгений Васильев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Никогда не знали, куда поедем. То есть каждый из нас знал свой долг. Мы приезжали, происходило распределение. Первая группа уезжала на помощь гражданским. Другая группа уезжала на помощь военным. Поэтому, с моей точки зрения, это не складывается в виде помощи. Наверное, это еще огромный опыт, в первую очередь, потому что такого опыта работы нигде больше не приобретешь. Скажем так, я очень много моментов увидел в своей жизни, работая в Африке. И именно как врач я вырос колоссально в этот момент времени, хотя прошло всего полтора месяца моей работы. Точно так же в зоне СВО. То есть не только общение, но и организация, и тактика оперативного лечения. "Наоперировался" на 10 лет вперед, можно так сказать», – сказал Евгений Васильев.

Он добавил, что в зоне специальной военной операции приходится принимать быстрые решения, поэтому документооборот там минимален. Депутат выразил мнение, что есть случаи, когда в гражданской работе не хватает подобной оперативности.

«Если в гражданской работе мы можем себе позволить определенные сроки, то там нет ничего. В гражданской много бюрократических моментов, мягко говоря. Там их нет вообще. Все с минимальным перечнем последующей документации. Только крайне необходимое, только то, что необходимо для следующего этапа. Не более того. Поэтому это значительно упрощало задачу», – подчеркнул Евгений Васильев.