Общество

«Гайд-парк»: Депутат Евгений Васильев о работе в зоне СВО и списке добрых дел. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 апреля.

Гость студии — депутат Псковской городской Думы Евгений Васильев. Несколько дней назад он с коллегами-медиками вернулся из очередной командировки в зону специальной военной операции. В рамках эфира ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о работе в зоне СВО, а также обсудила вопросы депутатской деятельности.

Евгений Васильев — человек более чем загруженный по основной работе. Он является заместителем главврача по спортивной медицине Детской областной клинической больницы. Плюс депутатская деятельность. Почему он решил поехать в зону СВО? В какой обстановке там приходилось работать? Какие решенные вопросы есть в его «списке добрых дел» на 6-м депутатском округе? Нужен ли городу дендролог? Будут ли жители 6-го округа участвовать в весеннем субботнике? Об этом и многом другом — в эфире.