Общество

Псковский аквапарк отметит свое 7-летие праздничной программой

Аквапарк «Акваполис» отметит свое 7-летие в Пскове 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации торгово-развлекательного комплекса «Акваполис».

«30 апреля аквапарк "Акваполис" приглашает на праздничную программу в честь 7-летия. Изюминкой развлекательной программы в честь дня рождения в аквапарке станет выступление спортсменов на кольце от студии Viki Sport», - рассказали организаторы.

Праздничная программа:

12.00 - мини-диско для малышей (балкон);

12.30 - «Елки-палки шоу» ( балкон);

12.50 - розыгрыш призов (балкон);

13.00 - научное шоу профессора Николя (балкон);

13.30 - аква-игры (большой бассейны);

14.30 - соляной скраб (римская парная);

15.00 - увлекательный квест «Морская битва» ( балкон);

15.00 - акватерапия в большом бассейне;

16:00 - соляной скраб (римская парная);

16.00 - водная эстафета на призы аквапарка «Акваполис» — семейный сертификат, билет на двоих и карта гостя (большой бассейн);

16.30 – награждение участников водной эстафеты;

17.00 - выступление на кольце, живой вокал и шоу-балет ( большой бассейн);

17.40 - розыгрыш призов (большой бассейн).

Программа в честь дня рождения аквапарка рассчитана как на взрослых, так и на юных гостей и включена в стоимость билета. В программе могут быть изменения, уточнили организаторы.