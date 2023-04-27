Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей со Всемирным днем охраны труда

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области со Всемирным днем охраны труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

«Профессия специалиста по охране труда имеет огромное значение для безопасности и здоровья людей на производстве. Вы заботитесь о том, чтобы рабочие места соответствовали всем требованиям безопасности и гигиены, что позволяет снизить риски производственных травм и заболеваний», - отметил Игорь Иванов.

Глава Псковского облсовпрофа подчеркнул, что работа специалистов по охране труда не только спасает жизни и здоровье сотрудников, но и повышает эффективность работы предприятий. «Благодаря вашим усилиям производство становится более экологичным, а рабочие процессы - более безопасными и эффективными», - заметил он.

«Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений и профессиональных побед. Продолжайте улучшать условия работы на производстве, делайте свою важную и ответственную работу на высшем уровне!» - заключил Игорь Иванов.