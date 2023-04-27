Общество

Эксперты перечислили «горячие» профессии на лето в Псковской области

Эксперты проанализировали рынок и выяснили, в каких сферах жителям Псковской области проще всего найти подработку и сколько там будут платить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе hh.ru.

«Самое "хлебное" время для подработки — весной, летом и в праздники. В прошлом году на hh.ru только на начало июня были открыты около 2,5 тысячи вакансий на летний сезон. И это почти вполовину больше, чем за год до этого. Как будет складываться статистика в этом году, увидим, но уже ясно, что многие работодатели готовы предоставить больше рабочих мест на ближайшие три месяца. Между тем только за последний месяц число вакансий с возможностью подработать весной и летом выросло на местном рынке труда на 23%», - отметила руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

По оценкам экспертов, самые «горячие» профессии, по которым проще всего найти подработку на весну и лето в Псковской области:

продавцы,

официанты,

бармены,

повара,

пекари,

администраторы торговых залов,

курьеры.

По этим профессиям проще всего найти подработку на лето, а также она будет оплачиваться выше других, уточнили в hh.ru.