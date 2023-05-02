Общество

Псковичи стали призерами недели творчества «Виват, курсанты!» в Рязани

Итоги XII Международной недели творчества курсантов и студентов образовательных организаций Федеральной службы исполнения наказаний «Виват, курсанты!» подвели в академии ФСИН России в Рязани. Курсанты Псковского филиала университета ФСИН России стали победителями и призерами мероприятия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Курсант Псковского филиала университета ФСИН России Яна Царегородцева одержала победу в конференции «Человек: преступление и наказание» с докладом «Реализация права осужденного на освобождение от отбывания наказания в связи с болезнью» (научный руководитель – доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин Екатерина Белова) и стала первой в конкурсе «Лучший курсант УИС» в номинации «Лучший в строевой подготовке».

Курсант Юлия Маменченкова также стала победителем в двух мероприятиях – под эгидой уполномоченного по правам ребенка по Рязанской области в конкурсе проектов «Дети имеют право» в номинации «Реализация материальных и нематериальных прав несовершеннолетних в Российской Федерации» с докладом «Жестокое обращение с ребенком как актуальная социальная проблема современной России» (научный руководитель – начальник кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Оксана Макаркина) и творческом конкурсе по английскому языку «Мудрость. Справедливость. Закон» (научный руководитель – доцент кафедры социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Наталия Иванова).

Кроме того, курсанты Псковского филиала университета ФСИН России стали призерами научных и творческих мероприятий: вторые места заняли Ирина Милица в конференции «Человек: преступление и наказание», Илья Молов в конкурсе «Жизненный путь и деятельность пенитенциарных педагогов и психологов», Елизавета Грищенкова в конкурсе презентаций «Моя малая Родина» и третье место заняла курсант Дарья Швецова по итогам работы круглого стола «Актуальные проблемы организации деятельности органов и учреждений УИС».

Команда Псковского филиала университета ФСИН России также стала бронзовым призером межвузовской интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».