Общество

«Псковмясопром» о производстве и качестве товара

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области Александр Никандров 26 апреля с целью оценки текущей ситуации, стабильности работы и перспектив развития посетил мясоперерабатывающее предприятие ООО «Псковмясопром». На предприятии его встретили руководитель Андрей Шукшин и директор по производству Алла Степаненко.

Александр Никандров: Андрей Евгеньевич, расскажите, сколько человек работает на предприятии в данный момент?

Андрей Шукшин: Сейчас на предприятии работают более 100 сотрудников. В связи с развитием торговой сети и увеличением объема продаж идет набор сотрудников как на производство, так и в торговую сеть «Бизон». Предприятие готово обучать и растить кадры. Также активно участвуем в поддержке спорта и другой благотворительной деятельности.

Александр Никандров: Как обстоят дела с заработной платой?

Андрей Шукшин: По сравнению с прошлым годом, уровень средней заработной платы по предприятию вырос в среднем на 20 %. Мы увеличиваем фонд оплаты труда в зависимости от финансовых результатов. На рынке труда сложилась непростая ситуация, поэтому основной вектор сейчас на кадры.

Александр Никандров: Как вы считаете, что главное сейчас в продукте?

Андрей Шукшин: Сейчас, соблюдая традиции и рецептуру, мы делаем упор на качество и вкус. У нас строгий отбор сырья, при производстве стараемся использовать только натуральные ингредиенты. Вы можете посмотреть наше производство. Директор по производству Алла Юрьевна ответит на все ваши вопросы, покажет производственную площадку, где можно пообщаться с работниками предприятия и увидеть весь производственный цикл.

Александр Никандров: Алла Юрьевна, Андрей Евгеньевич рассказал об особом внимании к входящему сырью и выпускаемому продукту. Расскажите, пожалуйста, подробнее.

Алла Степаненко: В основном продукция производится строго по ГОСТу из отечественного сырья с использованием натуральных специй, без добавления ароматических комплексов и усилителей вкуса. Поставщиками являются как местные предприятия (ООО «Племрепродуктор «Назия», ООО «ПсковАгроИнвест», ИП Федоров, ИП Булкин), так и предприятия соседних областей и регионов.

Александр Никандров: Алла Юрьевна, расскажите о производстве колбас.

Алла Степаненко: В настоящий момент работают четыре линии по производству варёных и полукопченых колбас, сосисок и сарделек. Посмотрите, как происходит копчение продукции в специальных коптильных камерах. Строго соблюдая традиционную рецептуру, копчение производится только на буковой и ольховой щепе, без использования «жидкого дыма».

Александр Никандров: Скоро майские праздники, многие поедут на природу. Что мясокомбинат может предложить из своей продукции?

Алла Степаненко: Сейчас мы находимся в цехе по производству полуфабрикатов и охлажденной продукции. Ежегодно к весенне-летнему сезону Псковский мясокомбинат производит и реализует через фирменную торговую сеть «Бизон» несколько видов вкусного шашлыка из свинины и курицы, купаты, колбаски для жарки, люля-кебаб.

Александр Никандров: Благодарим Аллу Юрьевну за экскурсию на производство и подробный рассказ. Осталось выяснить, как налажен сбыт выпускаемой продукции. Андрей Евгеньевич, это вопрос к вам.

Андрей Шукшин: Сбыт продукции происходит через федеральные сетевые магазины и через собственную фирменную торговую сеть «Бизон», где продукция представлена в широком ассортименте. Сейчас это 27 магазинов во всех районах города Пскова и несколько магазинов находятся в Псковской области. В ближайшее время планируется открытие новых. Каждое утро с 9.00 до 12.00 в фирменные магазины торговой сети «Бизон» поступает свежая продукция. На сезонный товар действует акционное предложение. Ждем вас в гости в магазины «Бизон»!

Адреса магазинов фирменной сети «Бизон» от Псковского мясокомбината:

Завеличье:

Магазин № 9 Рижский проспект 16, вход с улицы Конная Магазин № 110 улица Коммунальная у дома № 58 Магазин № 115 улица Коммунальная у дома № 77/1 Магазин № 119 Рижский проспект, дом 51 Павильон № 2 Рынок «Нива» место 226 Павильон № 4 Рижский проспект у дома № 50 Павильон № 9 улица Красноармейская у дома № 26 Павильон № 10 улица Ижорского батальона у дома № 43 Павильон № 14 улица Байкова у дома № 10 Павильон № 12 улица Народная у дома № 1

Центр:

Магазин № 101 улица Льва Толстого у дома № 7 Магазин № 109 улица Стахановская у дома № 14 Магазин № 11 улица Яна Фабрициуса дом 11 Павильон № 6 улица Николая Васильева у дома 3 69 Павильон № 8 Кресты

Запсковье:

Магазин № 3 улица Леона Поземского дом 92 Магазин № 5 улица Текстильная, дом 5 Магазин № 18 Писковичи Магазин № 32 улица Труда, дом 49 Павильон № 3 улица Новоселов, остановка «Архив» Павильон № 5 улица Индустриальная у дома № 2 Павильон № 16 улица Труда у дома № 18

Псковская область:

Магазин № 1 Струги Красные, улица Советская, дом 22 а Магазин № 10 Палкино, улица Изборска яд. 4/2 Магазин № 102 Остров, улица Первого Мая, дом 14 Магазин № 120 Пыталово, улица Красноармейская, дом 43 Павильон № 7 Середка, улица Хоботова

Скоро открытие:

Павильон № 15 улица Лепешинского у дома № 8 Павильон № 1 улица Гражданская у дома № 8

Подготовлено ООО «Псковмясопром»