Общество

Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему возвращения обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Длительное время в Советском Союзе существовала система трудоустройства выпускников вузов и училищ по распределению. Государство гарантировало им рабочие места по окончании образования, которое было общедоступным и бесплатным, а выпускники, в свою очередь, должны были отработать по распределению три года, и только после этого могли поменять место работы по собственному желанию. По рабочим местам студентов распределяла специальная комиссия с учетом потребностей предприятий и организаций в тех или иных специалистах. После распада СССР практику трудоустройства по распределению отменили.

За более чем 30 лет жители нашей страны привыкли к свободе выбора: окончил вуз или колледж — и пошел работать, куда и кем хочешь. И, как показывает практика, далеко не всегда студент-выпускник шел работать по профессии, на которую учился, делая выбор в пользу более престижных и высокооплачиваемых вариантов. С годами кадровая проблема только обострялась, особенно в бюджетной сфере: старые кадры постепенно уходили на пенсию, а новые приходили на их место не очень охотно. И такая тенденция наблюдается до сих пор, особенно в провинции: куда привлекательнее для молодежи работать в мегаполисах - и платят намного больше, и условия проживания более заманчивы и, опять же, перспективы светлого будущего ощущаются намного ярче, чем в глубинке. Поэтому не удивительно, что государство неоднократно предпринимало всяческие попытки сохранить и преумножить кадры в бюджетной сфере: повышало зарплаты, предоставляло жилье и льготы, заманивало молодых специалистов подъемными, вводило целевое обучение.

Очередную попытку изменить ситуацию предпринял Государственный Совет Республики Татарстан. Депутаты внесли в Госдуму законопроект, согласно которому студенты-бюджетники будут обязаны работать три года по распределению. В противном случае им придется возместить расходы государства на свое обучение. Ничего не напоминает? Да, по сути такие изменения в федеральный закон «Об образовании» - это возврат к старой системе.

Многие эксперты считают, что это противоречит базовым свободам, является новой формой крепостного права и гарантирует низкую эффективность труда. Нужен ли нам такой камбэк и для чего? Хорошо это или плохо? С одной стороны, это, может быть, вынужденная мера, чтобы решить пресловутую проблему с кадрами, особенно на селе. А с другой… не нарушает ли такой возврат в СССР право человека на свободу выбора профессии? Об этом — в программе «Дневной дозор».

Уже неоднократно представители власти Псковской области, руководители учреждений образования, здравоохранения и других бюджетных учреждений говорили, что у нашего региона нет возможности конкурировать с Москвой и Петербургом - зарплаты там в разы больше и с кадрами все благополучно, в том числе и потому, что эти самые кадры туда бегут из провинции. И пока у разных регионов будет такое неравенство по зарплатам, в менее успешных будут кадровые проблемы, отметил спикер Псковского областного Собрания Александр Котов. Проблему неравенства зарплат власти региона не раз поднимали на федеральном уровне.

«Уже давно об этой проблеме говорим. У нас действует целый комплекс мер поддержки тех, кто работает в лечебных учреждениях. Безусловно, эти меры поддержки сказываются, но кардинально переломить ситуацию и изменить ее мы пока, к сожалению, не можем. Есть серьезная проблема: разница в оплате труда медицинских работников в различных регионах. В Псковской области есть своя особенность: у нас, с одной стороны, на севере – Санкт-Петербург и Ленинградская область, регионы с достаточно высокой бюджетной обеспеченностью, а с другой стороны – Москва и Московская область тоже недалеко. Там финансовые возможности еще больше. Получается так, что в нашей стране медики за один и тот же труд получают разную зарплату, которые отличается иногда в разы. Чтобы повысить зарплату в регионе, у нас собственных источников для этого нет. Если повысить зарплату до уровня Москвы и Санкт-Петербурга, то в результате у нас не будет дорог, оборудования в медицинских учреждениях. Мы не сможем содержать в надлежащем состоянии школы, больницы, детские садики и все остальное. Нужен источник, источника финансирования Псковской области, и в таких как у нас регионах – нет. Это мы можем сделать только с помощью средств федерального бюджета».

Так или иначе, татарские депутаты предлагают решить кадровый вопрос путем возвращения к системе работы по распределению. И эту инициативу уже активно обсуждают на уровне Совета Федерации и Госдумы. Сенатор Андрей Клишас полагает, что, прежде чем принимать данный законопроект, нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников по определённым специальностям, а если такой запрос со стороны государства есть, то нужно проводить целевой набор, который позволит ребятам из регионов учиться в лучших вузах страны с гарантией последующего трудоустройства. Между тем, депутат Госдумы Мария Бутина отмечает, что спрос-то на определенные специальности есть — другое дело, что механизм распределения должен быть рабочим: у нас уже не плановая экономика, так что просто взять и скопировать, как было при Советском Союзе, не получится.

Поддерживает инициативу Госсовета Татарстана председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов. Лет 5 назад он и сам вносил в Госдуму подобный законопроект и убежден, что его актуальность не просто не ушла, а еще и усилилась, а многократные попытки государства решить проблему нехватки учителей и медиков выплатой подъемных, предоставлением жилья и другими стимулирующими мерами не сработали. А Андрею Клишасу руководитель СОЦПРОФа рекомендовал «вылезти из теплого кресла, спуститься с небес на землю и перестать заниматься демагогией», потому что целевой набор — это профанация, полумера, которая не работает.

«Я еще тогда говорил: полумеры не пойдут. Либо мы делаем распределение студентов, и таким образом уже государство думает не только о том, как их обучить, но как их трудоустроить. Такое планирование было в Советском Союзе. Студент знал, что он отучился и пойдет работать по специальности. А сейчас у нас как получается? Студент отучился, кто-то для галочки, и люди могут даже и не планировать связать свою судьбу с данной профессией, а деньги государство потратило. При этом дети из глубинки имеют меньше шансов поступить, чем дети из столицы. У родителей, кто живет побогаче, репетиторов можно нанять. Но поверьте мне, не поедет ребенок из Петербурга или Москвы куда-нибудь в Тынду даже за миллион рублей. Кто туда поедет? Туда поедет ребенок, который там жил, потому что у него там родители, родственники. Если он будет на отработке 3-4 года, то 90%, что он там создаст семью. Считаю, что данный закон нужно принимать, кто бы его не критиковал – это просто ленивые люди, которые не хотят заниматься. Рано или поздно мы все равно к этому придем».

Также Сергей Вострецов уверен, что возврат к распределению не нарушит право студентов-бюджетников на свободу выбора профессии. И уж если тут и нарушаются чьи-то права, так это права государства, которое заплатило за обучение студента на бюджете, а потом эти деньги потеряло, потому что он не захотел работать по профессии. В этом плане было бы честно, если бы абитуриенты, которые приходят учиться ради диплома, уступили бюджетные места тем, кто готов работать по профессии. А вот уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов не разделяет точку зрения Сергея Вострецова. По его мнению, введение распределения для студентов-бюджетников идет в разрез с Конституцией. Куда более реальный с точки зрения законодательства вариант решения кадрового вопроса — целевое распределение, полагает омбудсмен.

«В прямом варианте такая законодательная инициатива не может быть принята, учитывая, что сегодня действующая Конституция предоставляет право гражданам самостоятельно выбирать трудовую деятельность, и, самое главное, получать бесплатное образование в государственных и муниципальных высших учебных заведениях. В данном случае есть вариант, как мне кажется. Чтобы сокращать бюджетные места для того, чтобы определять выпускников бюджетных вузов и на бюджетной основе - это через целевое направление. В этом случае есть договорные обязательства, по которым "целевик" обязан отработать определенное количество времени в той организации, которая его направила по направлению. Но в случае невыполнения договорных обязательств вступают в силу гражданские правоотношения, которые позволяют взыскать с этого выпускника все суммы расходов, понесенные за получение образования. А лишать граждан права бесплатного образования и потом возможного трудоустройства самостоятельно – это несколько уже отступление от конституционных прав граждан».

Доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман добавляет к этому еще один важный аспект: прежде чем опять вводить распределение, нужно ответить на вопрос: а будет ли рабочее место, на которое распределяется студент-бюджетник, обеспечивать ему достойные условия труда и нормальные условия для жизни? Опыт работы Татьяны Пасман в системе образования показывает, что до этого еще далеко.

«Это нарушает право человека на свободный выбор профессии и занятия, рода деятельности, поскольку ограничивает возможности самостоятельного выбора места работы. Это с одной стороны. Но с другой стороны, на сегодняшний день речь идет о бесплатном образовании, о тех, кто учился за государственный счет, то есть за счет налогов нашего общества. Вопрос в том, чтобы люди отработали те деньги, которые в них общество вложило через государство – это не самый неправильный вопрос. Этот вопрос ставить можно только при наличии определенных условий, а именно – создание достойных условий на тех местах, которые предполагаются по распределению. Могу вам привести пример. По распределению поехала работать в школу, и мне там не предоставили ни жилье, ни достаточное количество часов, чтобы я могла иметь достойную зарплату по специальности. Будучи учителем истории и обществознания, я вела русский язык и литературу. Я вела музыку, была вожатой».

Вопрос распределения студентов имеет стратегическое значение для системы здравоохранения, отмечает экс-главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева. Она «двумя руками» поддерживает инициативу законодательно вернуть систему распределения. Без этого проблему с кадрами в системе первичного звена здравоохранения, по ее убеждению, не решить никогда.

«Тема целевого направления для обеспечения первичного звена кадрами поднимается за последние 20 лет постоянно. Без целевого направления с последующим возвратом страна никогда не решит тему обеспечения кадрами первичного звена. На сегодняшний день приняты меры: это выплаты, это деньги, которые даются для первичного звена - в каких-то регионах миллион, в каких-то полтора. Региональные власти стараются изыскать деньги. Но здесь Государственная Дума должна принципиально решить эту тему. Даже Владимир Владимирович Путин неоднократно говорил о том, что советского распределения у нас в стране не будет никогда. Но здесь тема имеет стратегическое значение, в отличие от любой другой специальности. Назовите это не распределение, назовите это как угодно, но это не решится без жесткой законодательной базы никогда. Между собой соревнуются регионы, мегаполисы, у которых денег не просто много и такие регионы, как Псковская область, у которой каждый рубль на счету. Чтобы привлечь молодых специалистов, надо конкурировать, ведь Ленинградская область рядом, Москва не так далеко. Двумя руками поддерживаю мужество человека, предложившего еще раз на уровне Государственной Думы законодательно решить эту тему».

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании Екатерина Ломанова считает, что система трудоустройства по распределению справедлива: это нормально, когда государство дает тебе деньги, а ты их потом отрабатываешь. При Советском Союзе вложения государства были не напрасны. Чего не скажешь про наши времена. Екатерина Ломанова убедилась в этом на опыте своих однокурсников.

«Три года – это не такой большой срок, даже если ты понял, что это не твой род деятельности. За это время, пока ты отрабатываешь свое бюджетное место, можно набраться опыта и компетенций. Потом уйти на следующую работу, либо там же требовать больше, то есть приходить уже с соответствующими запросами. Я, например, к сожалению, в свое время обучилась на платное основе, но была близка к бюджетному месту и, участвуя во всевозможных активностях, в спортивных мероприятиях и прочее, училась на отлично, но не могла перевестись на бюджет. Там были ребята, которые получали бюджетные места по льготам. Они просто просиживали штаны на этом месте, было понятно, что не пойдут дальше по профессии. И это бюджетное место нужно было только для того, чтобы откосить от армии или еще что-то. Если бы они уже были попадали под распределение, то все было бы по справедливости».

Председатель Общественной палаты региона, председатель псковского профсоюза работников образования Наталья Горбачева полагает, что трудоустройство по распределению — это такой камбэк, из которого не надо было и выходить. Не отказывались бы от такой системы — с кадрами было бы все в порядке. У нас катастрофически не хватает врачей и учителей — более того, на обучение студентов-медиков и педагогов государство тратит большие деньги. А раз государство тебе дало, то и ты ему отдай - отработай три года по распределению. А потом, хочешь — оставайся, хочешь — уезжай. Поэтому нет в системе распределения никакого криминала и нарушения прав, полагает Наталья Горбачева.

«Это никакое не нарушение, это нормальная работа государства. Забота государства и долг государству, это идет раскидывание мозгами в хорошем смысле слова. Иначе мы не решим эту проблему. Камбэк в СССР – не надо было уходить из СССР. Камбэк в СССР – это прекрасная и уважающая позиция людей, которые вспоминают то лучшее, что было в нашей стране».

Пока идет общественная дискуссия по вопросу возвращения к системе трудоустройства по распределению, эксперты высказывают разные мнения, взвешивают плюсы и минусы. Надеемся, что даже если законопроект будет принят, профильные министерства предварительно проработают критерии и методологию. На наш взгляд, было бы разумным не устраивать принудиловку, а пойти по пути нивелирования уровня социальной обеспеченности в регионах. А если зарплаты в провинции будут примерно те же, что и в столице, то зачем и уезжать?

Татьяна Иванова