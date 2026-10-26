 
Общество

Потенциал Псковской области как площадки для проведения деловых мероприятий отмечен на федеральном уровне

0

Псковская область стала серебряным призером первого всероссийского конкурса «Территория впечатлений» в номинации «Деловой регион года», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области. 

Изображение: правительство Псковской области

Регион представили ООО «СевЗапИнвест» и агентство «Штаб Квартира». Они успешно прошли три этапа конкурса и презентовали лучшие практики в сфере делового и корпоративного туризма.

За победу боролись семь регионов: Псковская, Мурманская, Тюменская, Новосибирская, Амурская, Костромская области и Республика Алтай.

Жюри отметило высокий потенциал Псковской области как площадки для проведения деловых мероприятий. Особое внимание эксперты уделили опыту организации международного туристического форума Псковской области «Сила бренда — экономическое будущее регионов».

«Мы все увереннее заявляем о себе в сфере делового туризма, развиваем инфраструктуру, модернизируем конгрессные площадки и ежегодно проводим все больше деловых, образовательных и обучающих мероприятий, которые объединяют участников из разных регионов России и других стран. Работа нашей областной команды получила высокую оценку представителей федеральных ведомств и отраслевых экспертов», - отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в мессенджере «Макс».
Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026