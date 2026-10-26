Потенциал Псковской области как площадки для проведения деловых мероприятий отмечен на федеральном уровне

Псковская область стала серебряным призером первого всероссийского конкурса «Территория впечатлений» в номинации «Деловой регион года», сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве области.

Изображение: правительство Псковской области

Регион представили ООО «СевЗапИнвест» и агентство «Штаб Квартира». Они успешно прошли три этапа конкурса и презентовали лучшие практики в сфере делового и корпоративного туризма.

За победу боролись семь регионов: Псковская, Мурманская, Тюменская, Новосибирская, Амурская, Костромская области и Республика Алтай.

Жюри отметило высокий потенциал Псковской области как площадки для проведения деловых мероприятий. Особое внимание эксперты уделили опыту организации международного туристического форума Псковской области «Сила бренда — экономическое будущее регионов».