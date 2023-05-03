Общество

Поставщика бандажей для псковских инвалидов свыше 100 раз признали недобросовестным

Псковское управление Федеральной антимонопольной службы России по Псковской области дважды внесло ООО «МеталлЭксперт» в реестр недобросовестных подрядчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

ООО «МеталлЭксперт» из Владимирской области, предложив наименьшую цену, выиграло два контракта от регионального отделения Фонда пенсионного и социального страхования на изготовление и поставку бандажей, головодержателей и туторов для инвалидов. Общая сумма контрактов составила более 1 млн рублей.

Компания должна была изготовить технические средства реабилитации, согласно предоставленному фондом списку людей с инвалидностью, а также провести примерки и доставить по месту жительства. Однако к исполнению своих обязательств ООО «МеталлЭксперт» так и не приступило. Неоднократные попытки связаться с подрядчиком по телефону не приносили результата.

Заказчик вынужден был расторгнуть контракты в одностороннем порядке, а ООО «МеталлЭксперт» за халатное отношение к исполнению своих обязательств включено в реестр недобросовестных поставщиков.

В ведомстве добавили, что данный подрядчик за срыв госконтрактов в разных регионах уже 116 раз был занесен в РНП.