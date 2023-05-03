Общество

Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи

Молодежь Псковской области может подать заявки на участие в форуме «Ладога 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

На территории Ленинградской области с 4 по 10 сентября запланировано проведение 15-го юбилейного молодежного образовательного форума Северо-Западного федерального округа «Ладога». Его основной темой станет развитие туризма, в том числе в рамках проекта «Серебряное ожерелье России». Специальные темы форума: «80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады», «Россия и современный мир», «Мы вместе».

Участники форума смогут узнать, как создавать и продвигать турпродукты, призванные сделать путешествия интересными и доступными для молодежи. Этому будут способствовать целый ряд образовательных потоков:

«Технологии» (поток промышленного, научного и арктического туризма),

«Путь» (поток духовно-просветительского туризма и волонтерства),

«Активность» (поток активного и приключенческого туризма),

«Событие» (поток культурно-познавательного туризма),

«Природа» (поток экологического и сельского туризма),

«История» (поток историко-патриотического туризма),

«Фабрика контента».

Регистрация на форум проводится на платформе «Росмолодежь. События» и завершится 12 июля в 23:59.

Вместе с тем на платформе «Росмолодежь. Гранты» ведется прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов в рамках форума «Ладога». Победители смогут получить до 1 млн рублей на реализацию своей социально значимой идеи.

После регистрации на форуме «Ладога» необходимо заполнить заявку на грант до 30 августа (16:00 по московскому времени), используя методические рекомендации участникам. Важно, что подать заявку на участие в конкурсе можно, не дожидаясь подтверждения участия в форуме.

Задать любой вопрос о форуме, регистрации и грантах можно в сообщения официального сообщества форума.

Организаторами форума «Ладога» вступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи.

Годом ранее на форуме Псковскую область представила делегация из 18 человек.