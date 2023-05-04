Общество

О фронтовом творчестве Юлии Друниной узнали псковские курсанты

О фронтовом творчестве Юлии Друниной узнали курсанты в рамках цикла лекций, посвященных вкладу женщин в победу советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

«Юлия Друнина – милосердная сестра немилосердной войны» – лекция для курсантов, организатором которой выступил женсовет Псковского филиала университета ФСИН России вместе с Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В.Я. Курбатова.

«Поколение Юлии Друниной (1924–1991) – это поколение добровольцев», – отметила заведующая отделом абонемента областной библиотеки Светлана Галактионова, открывая мероприятие, и рассказала о таком добровольце – писателе-фронтовике Юлии Друниной, которая в Великую Отечественную войну отправилась на фронт в 17-летнем возрасте бойцом санитарного взвода и завершила ее в звании старшины медицинской службы. За боевые отличия она была награждена орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

На встрече с курсантами прозвучали известные стихи поэта и фронтовика Юлии Друниной «Я вышла не из детства – из войны», «Я ушла из детства в грязную теплушку», «На носилках, около сарая», «Комбат», «Зинка», «Не бывает любви несчастной» и другие поэтические произведения.

Начальник кафедры гражданско-правовых дисциплин Наталья Абрамова, возглавляющая женский совет Псковского филиала университета ФСИН России, поблагодарила Светлану Галактионову за помощь в проведении мероприятий образовательной и культурной направленности среди курсантов, в частности, лекций о гражданском подвиге женщин в военное время.

Следующая встреча с представителем Псковской областной универсальной научной библиотекой имени В. Я. Курбатова запланирована на осень. Кому из выдающихся женщин будет посвящена она – организаторы держат в секрете.